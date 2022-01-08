Установлены еще 45 имен бойцов, погибших в Великую Отечественную войну

Под эгидой Российского военно-исторического общества поисковыми экспедициями были обнаружены останки 1120 защитников Отечества, установлены 45 имен, найдены родственники 15 красноармейцев. Это итоги 2021 года.

Среди самых значимых:

- Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". В ней приняли участие 700 поисковиков из 32 субъектов России. Были обнаружены останки 387 красноармейцев (имена 18 из них удалось установить).

- Комплексная научная поисковая экспедиция по исследованию акватории Чудского озера в предполагаемом месте Ледового побоища. Со дна были подняты фрагменты вероятного Вороньего камня, от которого наступал засадный полк дружины Александра Невского.

- Экспедиция по поиску санитарного транспорта "Белосток" проходила в акватории Черного моря. В ней были задействованы корабли Черноморского флота РФ, а также глубоководные аппараты Севастопольского государственного университета. Впервые было локализовано место нахождения судна "Белосток", затонувшего в 1942 году с более чем 600 пассажирами на борту.

- Несколько разведывательно-поисковых экспедиций "Тульский рубеж" на территории Арсеньевского и Белевского районов Тульской области. Обнаружены останки 150 военнослужащих Красной Армии. Применяется новая методика определения личности бойца по ДНК.