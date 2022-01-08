Врач Роспотребнадзора: Запахи при “омикроне” меняются редко

Запахи и вкусы при заражении штаммом "омикрон" меняются редко. Об этом рассказала заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, сообщает РИА "Новости".

"Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" регистрируются редко", - приводит слова Руженцовой агентство.

Ранее ученые Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что наиболее распространенными симптомами нового штамма коронавируса "омикрон" являются головная боль, насморк и боль в горле.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в России уже зарегистрированы не только завозные случаи заражения штаммом "омикрон", но и инфицирование людей, не покидавших страну в последнее время.