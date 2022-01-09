"Аэрофлот" с 10 января возобновляет полеты в Казахстан

"Аэрофлот" с 10 января возобновляет ежедневные рейсы из Москвы в Нур-Султан, сообщили в авиакомпании.

"Аэрофлот" выполнит рейсы SU1956/1957 Москва - Нур-Султан - Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января", - говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за ограничений на территории Казахстана, вылет судна Airbus A330 из аэропорта Шереметьево запланирован на 4;00 мск 10 января, а обратный рейс - на 12:05 по местному времени. В дальнейшем полеты будут выполняться на ежедневной основе.

Кроме того, перевозчик возобновляет свободную продажу билетов на рейсы в Казахстан.

Ранее "Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели.