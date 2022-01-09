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Билл Мюррей сообщил, что появится в третьей части "Человека-муравья"

Новости
    09.01.2022, 13:49
Текст:   Ася Кушнарева

Актер Билл Мюррей заявил, что он сыграет злодея новом фильме про супергероя Человека-муравья. 71-летний артист на шоу Илая Мэннинга раскрыл некоторые подробности своего участия в картине "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Мюррей сообщил, что его суперспособность в фильме будет заключаться в том, что он "плохой парень", передает ScreenRant. При этом издание уточняет, что это может быть всего лишь шутка актера в попытке запутать зрителя.

В Marvel пока не подтвердили факт участия Мюррея в фильме.

Третий "Человек-муравей" должен выйти 28 февраля 2023 года. К своим ролям в фильме вернется исполнитель главной роли Пол Радд и его напарница Эванджелин Лилли. В других ролях - Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон, Джонатан Мэйджерс и другие. Съемки стартовали в этом году, подробности сюжета пока держатся в секрете.

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