Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности

Межведомственная делегация РФ прибыла в Женеву для участия переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал МИД РФ.

Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Сергей Рябков обозначил жесткость российской позиции в переговорах, заявив, что представители РФ едут в Швейцарию "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали".

Россия и США 9-10 января проведут в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.