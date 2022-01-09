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09.01.2022 14:42
Рубрика: Власть

Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Межведомственная делегация РФ прибыла в Женеву для участия переговорах с США по гарантиям безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал МИД РФ.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Сергей Рябков обозначил жесткость российской позиции в переговорах, заявив, что представители РФ едут в Швейцарию "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали".

Россия и США 9-10 января проведут в Женеве консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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