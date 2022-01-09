Генсек СДПГ: Запуск "Северного потока-2" соответствует желаниям немцев

"Северный поток-2" соответствует желаниям немцев. Рано или поздно споры вокруг данного проекта закончатся, и наступит мир в политическом и юридическом плане, заявил в беседе с Reuters генсек Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт. По его словам, "СП-2" почти подключен к сети. Поступление голубого топлива из РФ в ФРГ - лишь вопрос времени.

Напомним, строительство газопровода завершилось еще в сентябре 2021 года. Но сертификация объекта регулирующими органами Германии затягивается.

Недавний опрос показал, что на востоке ФРГ российский газ ждут 70 процентов населения, а в западной части страны - 57 процентов.