Япония добилась ограничений на выход военнослужащих США за пределы баз

Указанный вопрос поднимался в том числе в ходе состоявшихся 7 января двусторонних консультаций Токио и Вашингтона в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств.

Так, военнослужащим США с 10 января в течение двухнедельного периода будет запрещено без острой необходимости покидать территорию объектов на территории Японии.

Введение таких требований потребовалось из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути. Накануне там по решению японского правительства были возвращены антиковидные ограничения, которые будут действовать как минимум до конца текущего месяца.

Эпидемиологическая ситуация в указанных регионах остается по-прежнему сложной. К примеру, на самом южном японском острове Окинава 9 января специалисты зафиксировали 1533 новых случая заболевания COVID-19. Для сравнения - в столичном Токио за аналогичный период было обнаружено 1223 инфицированных коронавирусом. В целом по стране суточный прирост зараженных составил 8 тысяч человек.

Как отмечают местные журналисты, вспышки коронавируса на Окинаве и в префектуре Ямагути были спровоцированы возникшими очагами заболевания на расположенных там американских базах. Так, 9 января на военных объектах США, которые находятся в префектуре Окинава, медики выявили 429 человек с коронавирусной инфекцией.