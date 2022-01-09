Педро Альмодовар снимет Кейт Бланшетт в своем первом англоязычном фильме

Оскароносная австралийская актриса Кейт Бланшетт официально подписалась на главную роль в первом полнометражном англоязычном художественном фильме Педро Альмодовара "Руководство для уборщиц". Это адаптация одноименного сборника рассказов Люсии Берлин, состоящий из 43 рассказов о женщинах, занятых на самых разных работах.

Как пишет Variety проект находится на ранней стадии разработки. По данным издания, у актрисы в 2022 году должны выйти ещё три фильма.

В 2021 году у Педро Альмодовара вышел фильм "Параллельные матери", который попал в шорт-лист "Оскара". В России картина выйдет 3 февраля.