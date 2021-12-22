Опубликован шорт-лист претендентов на "Оскар-2022"

Шорт-листы объявлены в следующих категориях:
Лучший фильм на иностранном языке:
"Великая свобода", Австрия.
"Детская площадка", Бельгия.
"Лунана: Як в классной комнате", Бутан.
"Побег", Дания.
"Купе номер шесть", Финляндия.
"Я создан для тебя", Германия.
"Агнец", Исландия.
"Герой", Иран.
"Рука Бога", Италия.
"Сядь за руль моей машины", Япония.
"Улей", Косово.
"Молитвы об украденных", Мексика.
"Худший человек на свете", Норвегия.
Plaza Catedral, Панама.
"Самый лучший босс", Испания.
Лучший грим и прически:
Лучшая оригинальная музыка:
"Дюна"
"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"
"Не время умирать"
Лучшая оригинальная песня:
So May We Start? из "Аннет"
Down To Joy из "Белфаста"
Right Where I Belong из документального фильма Brian Wilson: Long Promised Road
Automatic Woman из фильма "Удары"
Dream Girl из мюзикла "Золушка"
Beyond The Shore из фильма CODA
The Anonymous Ones из "Дорогого Эвана Хансена"
Just Look Up из "Не смотрите наверх"
Dos Oruguitas из "Энканто"
Somehow You Do из драмы "Четыре хороших дня"
Guns Go Bang из "Тем больнее падать"
Be Alive из "Короля Ричарда"
No Time To Die из фильма "Не время умирать"
Here I Am из фильма "Респект"
Your Song Saved My Life - "Зверопой 2"
Лучший анимационный короткометражный фильм:
Affairs of the Art
"Ангакусаджауджук: Ученик шамана"
Bad Seeds
Bestia
"Боксбалет"
Flowing Home
Maman pleut des cordes
"Музыкант"
Namoo
Only a Child
"Воспоминания"
Step into the River
"Снова мы"
"Стеклоочиститель"
Лучший короткометражный фильм:
Ala Kachuu - Take and Run
"Цензор снов" (Censor of Dreams)
The Criminals
"Расстояния"
The Dress
Frimas
Les Grandes Claques
"Долгое прощание"
On My Mind
Please Hold
Stenofonen
Tala"vision
Under the Heavens
When the Sun Sets
You"re Dead Helen
Лучший звук:
"Белфаст"
"Дюна"
"Не время умирать"
"Власть пса"
"Человек-паук: Нет пути домой"
"Вестсайдская история"
Лучшие визуальные эффекты:
"Дюна"
"Охотники за привидениями: Наследники"
"Матрица: Воскрешение"
"Не время умирать"
"Шан-Чи и легенда десяти колец"
"Человек-паук: Нет пути домой"
Лучший документальный фильм:
"Вознесение" (Ascension)
Attica
"Билли Айлиш: Слегка размытый мир"
"Файя Дайи"
The First Wave
"Побег" (Flee)
"На одном дыхании"
Julia
"Президент"
"На пути к исцелению"
"Спасательная операция"
"Просто, как вода"
"Лето соула"
"The Velvet Underground "
"Текст в в огне"
Лучший короткометражный документальный фильм:
Águilas
Audible
A Broken House
"Секретный лагерь: Пленные нацисты в Америке"
Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker
"День гнева" (Day of Rage)
The Facility
"Отведи меня домой "
Lynching Postcards: "Token of a Great Day"
"Королева баскетбола"
Sophie & the Baron
Takeover
Terror Contagion
"Три песни для Беназир"
When We Were Bullies
Окончательные номинации будут объявлены 8 февраля 2022 года. Церемония вручения "Оскаров" состоится 27 марта.