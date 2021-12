Опубликован шорт-лист претендентов на "Оскар-2022"

Шорт-листы объявлены в следующих категориях:

Лучший фильм на иностранном языке:

"Великая свобода", Австрия.

"Детская площадка", Бельгия.

"Лунана: Як в классной комнате", Бутан.

"Побег", Дания.

"Купе номер шесть", Финляндия.

"Я создан для тебя", Германия.

"Агнец", Исландия.

"Герой", Иран.

"Рука Бога", Италия.

"Сядь за руль моей машины", Япония.

"Улей", Косово.

"Молитвы об украденных", Мексика.

"Худший человек на свете", Норвегия.

Plaza Catedral, Панама.

"Самый лучший босс", Испания.

Лучший грим и прически:

"Поездка в Америку 2"

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Глаза Тэмми Фэй"

"Дом Gucci"

"Аллея кошмаров"

"Не время умирать"

"Отряд самоубийц"

"Вестсайдская история"

Лучшая оригинальная музыка:

"Быть Рикардо"

"Кэндимен"

"Не смотрите наверх"

"Дюна"

"Энканто"

"Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"

"Легенда о Зеленом Рыцаре"

"Тем больнее падать"

"Король Ричард"

"Последняя дуэль"

"Не время умирать"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

"Спенсер"

"Трагедия Макбета"

Лучшая оригинальная песня:

So May We Start? из "Аннет"

Down To Joy из "Белфаста"

Right Where I Belong из документального фильма Brian Wilson: Long Promised Road

Automatic Woman из фильма "Удары"

Dream Girl из мюзикла "Золушка"

Beyond The Shore из фильма CODA

The Anonymous Ones из "Дорогого Эвана Хансена"

Just Look Up из "Не смотрите наверх"

Dos Oruguitas из "Энканто"

Somehow You Do из драмы "Четыре хороших дня"

Guns Go Bang из "Тем больнее падать"

Be Alive из "Короля Ричарда"

No Time To Die из фильма "Не время умирать"

Here I Am из фильма "Респект"

Your Song Saved My Life - "Зверопой 2"

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Affairs of the Art

"Ангакусаджауджук: Ученик шамана"

Bad Seeds

Bestia

"Боксбалет"

Flowing Home

Maman pleut des cordes

"Музыкант"

Namoo

Only a Child

"Робин"

"Воспоминания"

Step into the River

"Снова мы"

"Стеклоочиститель"

Лучший короткометражный фильм:

Ala Kachuu - Take and Run

"Цензор снов" (Censor of Dreams)

The Criminals

"Расстояния"

The Dress

Frimas

Les Grandes Claques

"Долгое прощание"

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala"vision

Under the Heavens

When the Sun Sets

You"re Dead Helen

Лучший звук:

"Белфаст"

"Дюна"

"Прошлой ночью в Сохо"

"Матрица: Воскрешение"

"Не время умирать"

"Власть пса"

"Тихое место 2"

"Человек-паук: Нет пути домой"

"Тик-так... БУМ!"

"Вестсайдская история"

Лучшие визуальные эффекты:

"Черная вдова"

"Дюна"

"Вечные"

"Главный герой"

"Охотники за привидениями: Наследники"

"Годзилла против Конга"

"Матрица: Воскрешение"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Лучший документальный фильм:

"Вознесение" (Ascension)

Attica

"Билли Айлиш: Слегка размытый мир"

"Файя Дайи"

The First Wave

"Побег" (Flee)

"На одном дыхании"

Julia

"Президент"

"На пути к исцелению"

"Спасательная операция"

"Просто, как вода"

"Лето соула"

"The Velvet Underground "

"Текст в в огне"

Лучший короткометражный документальный фильм:

Águilas

Audible

A Broken House

"Секретный лагерь: Пленные нацисты в Америке"

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

"День гнева" (Day of Rage)

The Facility

"Отведи меня домой "

Lynching Postcards: "Token of a Great Day"

"Королева баскетбола"

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

"Три песни для Беназир"

When We Were Bullies

Окончательные номинации будут объявлены 8 февраля 2022 года. Церемония вручения "Оскаров" состоится 27 марта.