Вышел трейлер ремейка "Золушки" с чернокожей феей-геем

Сервис Amazon представил полноценный трейлер ремейка "Золушки" (Cinderella), задолго до премьеры вызвавшего массированное бурление.

Ролик показывает, отчего так - от видеоряда в глазах темнеет (хотя пора бы уже и привыкнуть).

Сама бедняжка в свежем, актуальном прочтении стала латиноамериканкой, тогда как главный козырь шоу - чернокожий гей, муза Райана Мёрфи Билли Портер, не так давно признавшийся: он годами был вынужден скрывать, что ВИЧ-инфицирован - дабы не навредить карьере. Роль здесь была написана специально под него, кстати.

Трейлер помещен на YouTube-канал Amazon Prime Video и за три минуты отлично дает понять, что поджидает зрителя: расовое многообразие, экстремальная "толерантность" и кордебалет под шлягеры западной поп-музыки.

Золушку сыграла певица кубино-мексиканского происхождения Карла Камила Кабеллло Эстрабао, принца - британский актер Николас Галицын ("Черный красавчик"), короля - Пирс "Джеймс Бонд" Броснан. Режиссер и сценарист - Кэй Кэннон ("Секса не будет!!!").

Релиз - 3 сентября.

Ранее сообщалось про другой ремейк сказки, еще более тюнингованный - там героем станет чернокожий Золушок, помешанный на кроссовках.