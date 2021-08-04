Новости

"Веном 2" не выйдет в срок: сотрудникам Sony продлили удаленку 16:14
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер 15:42
"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix 15:34
Вышел трейлер эротического триллера с Прилучным "Соври мне правду" 15:26

Вышел трейлер ремейка "Золушки" с чернокожей феей-геем

Новости
    04.08.2021, 15:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

Сервис Amazon представил полноценный трейлер ремейка "Золушки" (Cinderella), задолго до премьеры вызвавшего массированное бурление.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер эротического триллера с Прилучным "Соври мне правду"

Ролик показывает, отчего так - от видеоряда в глазах темнеет (хотя пора бы уже и привыкнуть).

Сама бедняжка в свежем, актуальном прочтении стала латиноамериканкой, тогда как главный козырь шоу - чернокожий гей, муза Райана Мёрфи Билли Портер, не так давно признавшийся: он годами был вынужден скрывать, что ВИЧ-инфицирован - дабы не навредить карьере. Роль здесь была написана специально под него, кстати.

Трейлер помещен на YouTube-канал Amazon Prime Video и за три минуты отлично дает понять, что поджидает зрителя: расовое многообразие, экстремальная "толерантность" и кордебалет под шлягеры западной поп-музыки.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус"

Золушку сыграла певица кубино-мексиканского происхождения Карла Камила Кабеллло Эстрабао, принца - британский актер Николас Галицын ("Черный красавчик"), короля - Пирс "Джеймс Бонд" Броснан. Режиссер и сценарист - Кэй Кэннон ("Секса не будет!!!").

Релиз - 3 сентября.

Ранее сообщалось про другой ремейк сказки, еще более тюнингованный - там героем станет чернокожий Золушок, помешанный на кроссовках.

Новости

Менеджер МакSим: Она в бодром боевом настроении 15:07
Джонни Депп выиграл суд у Эмбер Херд 00:32
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 03.08.2021
Фанаты в ярости: Элджей озвучил Короля акул в новом "Отряде самоубийц" 03.08.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Скарлетт Йоханссон "шокирована" реакцией Disney на ее судебный иск 03.08.2021
В Британии разразился скандал из-за нового "Отряда самоубийц" 03.08.2021
Опубликован трейлер финального сезона "Бумажного дома" 03.08.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Bleecker Street
Появился трейлер карантинной комедии с Джеймсом МакЭвоем "Вместе" 03.08.2021
Вышел русский трейлер мини-сериала Netflix "Новый вишневый вкус" 03.08.2021
Вышел русский трейлер нового фильма Альмодовара "Параллельные матери" 03.08.2021
⧣ трэш
Фото: youtube.com/ SYFY
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 26.07.2021
Вышел трейлер полнометражного продолжения "Чудаков" 21.07.2021
Вышел трейлер вестерна Александра Невского "Нападение на Рио Браво" 16.07.2021