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Премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов

Журнал
    13.12.2021, 18:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Престижная премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов. 79-я церемония вручения наград состоится уже 9 января 2022 года. Отметим, что в номинации "Лучший иностранный фильм" представлен финско-российская картина "Купе номер шесть" с Юрой Борисовым и Юлией Ауг.

"Лучший фильм - драма"

"CODA: Ребёнок глухих родителей"

"Король Ричард"

"Белфаст"

"Дюна"

"Власть пса"

"Лучший фильм - комедия или мюзикл"

"Вестсайдская история"

"Тик-так, бум!"

"Лакричная пицца"

"Сирано"

"Не смотрите наверх"

"Лучший режиссёр"

Мэгги Джилленхол - "Незнакомая дочь"

Джейн Кэмпион - "Власть пса"

Кеннет Брана - "Белфаст"

Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"

Дени Вильнев - "Дюна"

"Лучший сценарий"

Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"

Кеннет Брана - "Белфаст"

Адам МакКей - "Не смотрите наверх"

Аарон Соркин - "Быть Рикардос"

Джейн Кэмпион - "Власть пса"

"Лучший актёр в драме"

Бенедикт Камбербетч - "Власть пса"

Уилл Смит - "Король Ричард"

Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"

Хавьер Бардем - "Быть Рикардос"

Махершала Али - "Лебединая песнь"

"Лучшая актриса в драме"

Кристен Стюарт - "Спенсер"

Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фей"

Николь Кидман - "Быть Рикардос"

Леди Гага - "Дом Gucci"

Оливия Колман - "Незнакомая дочь"

"Лучший актёр в комедии или мюзикле"

Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум!"

Леонардо Ди Каприо - "Не смотрите наверх"

Питер Динклэйдж - "Сирано"

Купер Хоффман - "Лакричная пицца"

Энтони Рамос - "На высоте мечты"

"Лучшая актриса в комедии или мюзикле"

Марион Котияр - "Аннетт"

Алана Хэйм - "Лакричная пицца"

Дженнифер Лоуренс - "Не смотрите наверх"

Эмма Стоун - "Круэлла"

Рейчел Зеглер - "Вестсайдская история"

"Лучшая актриса второго плана"

Катрин Балф - "Белфаст"

Кирстен Данст - "Власть пса"

Рут Негга - "Идентичность"

Ариана ДеБуси - "Вестсайдская история"

Онджану Эллис - "Король Ричард"

"Лучший актёр второго плана"

Бен Аффлек - "Нежный бар"

Джейми Дорнан - "Белфаст"

Трой Котсур - "CODA: Ребёнок глухих родителей"

Билл Мюррей - "Последняя капля"

Лесли Одом-младший - "Одна ночь в Майами"

"Лучший иностранный фильм"

"Герой"

"Купе номер 6"

"Параллельные матери"

"Рука бога"

"Сядь за руль моей машины"

"Лучший мультфильм"

"Митчеллы против машин"

"Энканто"

"Flee"

"Лука"

"Райя и последний дракон"

"Лучший саундтрек"

"Французский вестник"

"Дюна"

"Власть пса"

"Энканто"

"Параллельные матери"

"Лучшая песня"

Be Alive - "Король Ричард"

Dos Oruguitas - "Энканто"

Down to Joy - "Белфаста"

Here I Am - "Уважение"

No Time to Die - "Не время умирать"

"Лучший драматический сериал"

"Люпен"

"Утреннее шоу"

"Поза"

"Наследники"

"Игра в кальмара"

"Лучший мини-сериал или телевизионный фильм"

"Ломка"

"Импичмент"

"Уборщица"

"Мейр из Исттауна"

"Подземная железная дорога"

"Лучший сериал - комедия или мюзикл"

"Великая"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

"Убийства в одном здании"

"Хитрости"

"Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме"

Джессика Честейн 0 "Сцены из супружеской жизни"

Синтия Эриво - "Гений: Арета"

Элизабет Олсен - "Ванда/Вижн"

Кейт Уинслет - "Мейр из Исттауна"

Маргарет Куэлли - "Уборщица"

"Лучшая актриса в драматическом сериале"

Узо Адуба - "Пациенты"

Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу"

Кристин Барански - "Хорошая схватка"

Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"

Эмджей Родригез - "Поза"

"Лучшая актриса в сериале - комедии или мюзикле"

Эль Фаннинг - "Великая"

Исса Рэй - "Белая ворона"

Трэйси Эллис Росс - "Чёрная комедия"

Джин Смарт - "Хитрости"

Ханна Эйнбиндер - "Хитрости"

"Лучший актёр в мини-сериале или телевизионном фильме"

Оскар Айзек - "Сцены из супружеской жизни"

Майкл Китон - "Ломка"

Юэн МакГрегор - "Холстон"

Тахар Рахим - "Змей"

Пол Беттани - "Ванда/Вижн"

"Лучший актёр в драматическом сериале"

Брайан Кокс - "Наследники"

Ли Джун-Джо - "Игра в кальмара"

Билли Портер - "Поза"

Омар Си - "Люпен"

Джереми Стронг за "Наследники"

"Лучший актёр в сериале - комедии или мюзикле"

Энтони Андерсон - "Чёрная комедия"

Николас Холт - "Великая"

Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"

Мартин Шорт - "Убийства в одном здании"

Стив Мартин - "Убийства в одном здании"

"Лучшая женская роль второго плана в сериале"

Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"

Кейтлин Дивер - "Ломка"

Энди МакДауэлл - "Уборщица"

Сара Снук - "Наследники"

Ханна Уэддингем - "Тед Лассо"

"Лучший мужская роль второго плана в сериале"

Билли Крудап - "Утреннее шоу"

Марк Дюпласс - "Утреннее шоу"

Киран Калкин - "Наследники"

Бретт Голдстин - "Тед Лассо"

О Ён Су - "Игра в кальмара"

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