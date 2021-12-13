Премия "Золотой глобус" назвала своих номинантов

"Лучший фильм - драма"
"CODA: Ребёнок глухих родителей"
"Лучший фильм - комедия или мюзикл"
"Тик-так, бум!"
"Лучший режиссёр"
Мэгги Джилленхол - "Незнакомая дочь"
Джейн Кэмпион - "Власть пса"
Кеннет Брана - "Белфаст"
Стивен Спилберг - "Вестсайдская история"
Дени Вильнев - "Дюна"
"Лучший сценарий"
Пол Томас Андерсон - "Лакричная пицца"
Кеннет Брана - "Белфаст"
Адам МакКей - "Не смотрите наверх"
Аарон Соркин - "Быть Рикардос"
Джейн Кэмпион - "Власть пса"
"Лучший актёр в драме"
Бенедикт Камбербетч - "Власть пса"
Уилл Смит - "Король Ричард"
Дензел Вашингтон - "Трагедия Макбета"
Хавьер Бардем - "Быть Рикардос"
Махершала Али - "Лебединая песнь"
"Лучшая актриса в драме"
Кристен Стюарт - "Спенсер"
Джессика Честейн - "Глаза Тэмми Фей"
Николь Кидман - "Быть Рикардос"
Леди Гага - "Дом Gucci"
Оливия Колман - "Незнакомая дочь"
"Лучший актёр в комедии или мюзикле"
Эндрю Гарфилд - "Тик-так, бум!"
Леонардо Ди Каприо - "Не смотрите наверх"
Питер Динклэйдж - "Сирано"
Купер Хоффман - "Лакричная пицца"
Энтони Рамос - "На высоте мечты"
"Лучшая актриса в комедии или мюзикле"
Марион Котияр - "Аннетт"
Алана Хэйм - "Лакричная пицца"
Дженнифер Лоуренс - "Не смотрите наверх"
Эмма Стоун - "Круэлла"
Рейчел Зеглер - "Вестсайдская история"
"Лучшая актриса второго плана"
Катрин Балф - "Белфаст"
Кирстен Данст - "Власть пса"
Рут Негга - "Идентичность"
Ариана ДеБуси - "Вестсайдская история"
Онджану Эллис - "Король Ричард"
"Лучший актёр второго плана"
Бен Аффлек - "Нежный бар"
Джейми Дорнан - "Белфаст"
Трой Котсур - "CODA: Ребёнок глухих родителей"
Билл Мюррей - "Последняя капля"
Лесли Одом-младший - "Одна ночь в Майами"
"Лучший иностранный фильм"
"Герой"
"Купе номер 6"
"Параллельные матери"
"Рука бога"
"Сядь за руль моей машины"
"Лучший мультфильм"
"Митчеллы против машин"
"Энканто"
"Flee"
"Лука"
"Райя и последний дракон"
"Лучший саундтрек"
"Французский вестник"
"Дюна"
"Власть пса"
"Энканто"
"Параллельные матери"
"Лучшая песня"
Be Alive - "Король Ричард"
Dos Oruguitas - "Энканто"
Down to Joy - "Белфаста"
Here I Am - "Уважение"
No Time to Die - "Не время умирать"
"Лучший драматический сериал"
"Люпен"
"Утреннее шоу"
"Поза"
"Наследники"
"Игра в кальмара"
"Лучший мини-сериал или телевизионный фильм"
"Ломка"
"Импичмент"
"Уборщица"
"Мейр из Исттауна"
"Подземная железная дорога"
"Лучший сериал - комедия или мюзикл"
"Великая"
"Псы резервации"
"Тед Лассо"
"Убийства в одном здании"
"Хитрости"
"Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме"
Джессика Честейн 0 "Сцены из супружеской жизни"
Синтия Эриво - "Гений: Арета"
Элизабет Олсен - "Ванда/Вижн"
Кейт Уинслет - "Мейр из Исттауна"
Маргарет Куэлли - "Уборщица"
"Лучшая актриса в драматическом сериале"
Узо Адуба - "Пациенты"
Дженнифер Энистон - "Утреннее шоу"
Кристин Барански - "Хорошая схватка"
Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"
Эмджей Родригез - "Поза"
"Лучшая актриса в сериале - комедии или мюзикле"
Эль Фаннинг - "Великая"
Исса Рэй - "Белая ворона"
Трэйси Эллис Росс - "Чёрная комедия"
Джин Смарт - "Хитрости"
Ханна Эйнбиндер - "Хитрости"
"Лучший актёр в мини-сериале или телевизионном фильме"
Оскар Айзек - "Сцены из супружеской жизни"
Майкл Китон - "Ломка"
Юэн МакГрегор - "Холстон"
Тахар Рахим - "Змей"
Пол Беттани - "Ванда/Вижн"
"Лучший актёр в драматическом сериале"
Брайан Кокс - "Наследники"
Ли Джун-Джо - "Игра в кальмара"
Билли Портер - "Поза"
Омар Си - "Люпен"
Джереми Стронг за "Наследники"
"Лучший актёр в сериале - комедии или мюзикле"
Энтони Андерсон - "Чёрная комедия"
Николас Холт - "Великая"
Джейсон Судейкис - "Тед Лассо"
Мартин Шорт - "Убийства в одном здании"
Стив Мартин - "Убийства в одном здании"
"Лучшая женская роль второго плана в сериале"
Дженнифер Кулидж - "Белый лотос"
Кейтлин Дивер - "Ломка"
Энди МакДауэлл - "Уборщица"
Сара Снук - "Наследники"
Ханна Уэддингем - "Тед Лассо"
"Лучший мужская роль второго плана в сериале"
Билли Крудап - "Утреннее шоу"
Марк Дюпласс - "Утреннее шоу"
Киран Калкин - "Наследники"
Бретт Голдстин - "Тед Лассо"
О Ён Су - "Игра в кальмара"