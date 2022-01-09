Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане

В Сбербанке заявили о постепенном восстановлении работы своего мобильного приложения в Казахстане. По данным пресс-службы кредитной организации, сейчас сервис функционирует без доступа в интернет.

"Сбербанк сообщает, что сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет", - цитирует заявлении Сбербанка ТАСС.

Отметается, что доступ к банкоматам в отделениях головных офисов филиалов банка открыт по всему Казахстану, за исключением Алматы и Алматинская область. Здесь их работу Сбербанк планирует возобновить сразу после стабилизации обстановки.

Кром того, кредитная организация приняла решение до конца января 2022 года отменить штрафы и пени по кредитам для всех категорий своих клиентов в Казахстане. Напомним, такое решение было принято на фоне режима ЧП в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков. В поручении Нацбанку указывается о необходимости обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.