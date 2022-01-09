Три ребенка погибли в ходе беспорядков в Казахстане

Три несовершеннолетних ребенка стали жертвами беспорядков в Казахстане. По данным телеканала "Хабар 24", об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка республики Аружан Саин.

"Среди погибших есть и несовершеннолетние. Детский омбудсмен Казахстана Аружан Саин подтверждала случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки", - сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что 5 января от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Позже сообщили, что в минувшую пятницу был расстрелян автомобиль, в котором находился 15-летний подросток с отцом.