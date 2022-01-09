Вирусолог предупредил о необычной способности "омикрона"

"Омикрон" способен объединяться с другими мутациями COVID-19, если одновременно находится с ними в организме человека. Об этом Ura.ru рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

По его словам, у "омикрона" присутствует фрагмент генома другого вируса, предположительно - простудного свойства.

Эта особенность может свидетельствовать о том, что он может обмениваться генетическим материалом с другими штаммами, считает ученый.

"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения", - отметил Чепурнов.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан допустил, что вслед за "омикроном" могут появиться новые мутации коронавируса, поскольку уровень вакцинации в мире остается низким.

Напомним, штамм "омикрон" возник на юге Африки в ноябре прошлого года. Он заразнее предыдущих вариантов COVID-19, часто протекает в легкой форме и имеет большое число мутаций. Известно, что этот штамм, в отличие от других, может передаваться от человека мышам, однако источник его возникновения до сих пор неизвестен. ВОЗ придерживается версии о мутации вируса в организме человека с иммунодефицитом.