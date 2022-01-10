Автоэксперт оценил закон об уголовной ответственности для лихачей

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения.

Автомобильный эксперт Егор Васильев прокомментировал "РГ" нововведения.

"Все попытки взывать к сознательности граждан не нарушать правила дорожного движения, вести себя адекватно и бережно относиться к чужим жизням не приводят к значимым результатам. Аварий по-прежнему много. Они ужасны и часто сопровождаются общественным резонансом.

Так что подобного рода решения назревали не только с точки зрения здравого смысла, но и даже как некий политический шаг со стороны власти. Кроме того, как бы мы с вами не были интеллигентны, к сожалению, в своей массе человечество склонно относиться к правилам безопасного управления автомобилем с некоторым нигилизмом. И даже в культурной Европе только тяжесть и неотвратимость наказания более-менее решают проблему по снижению аварийности.

Так что если это закон сделает водителей разумней и спасёт наши жизни, то он выполнит свою задачу. Кстати, основными причинами смертельных ДТП являются превышение скорости и пьяное вождение", - рассказал эксперт.