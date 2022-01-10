ЯблоковСАД раздвигает границы: два проекта "РГ" на одной интерактивной карте

Пять лет назад, 10 января 2017 года, не стало Алексея Владимировича Яблокова - ученого-эколога с мировой известностью, члена-корреспондента РАН, общественного и государственного деятеля. И сегодня, в день его памяти, становится общедоступной интерактивная карта под названием "ЯблоковСад раздвигает границы".

Она создана с участием коллег, соратников, родных и близких А.В. Яблокова. А сбор материалов для размещения на карте был начат весной 2020-го - в канун 75-летия Победы, когда в России разворачивалась волонтерская акция "Сад Памяти".

Карта "ЯблоковСАД раздвигает границы" приглашает. Дизайнер виджета - Владимир Ильичев. Фото: Александр Емельяненков

Составители карты задались целью соединить, используя технологии мультимедиа, две общественно значимые инициативы, поддержанные "Российской газетой": сохранение памяти и продолжение дела известного ученого и защитника природы в проекте "ЯблоковСАД" и сбережение, защита памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Подробности - в двух публикациях "РГ": "ЯблоковСад стал садом памяти и надежды" и "Три письма и орден сошлись в один день на Гвардейской Аллее".

Как получилось, что эти две темы сошлись вместе? В апреле-мае 2020 года в рамках уже упомянутой общероссийской акции на территории ЯблоковСАДа в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области планировалась посадка плодовых деревьев и дикоросов в память о погибших в годы войны земляках. Сделать это намеревались с участием местных жителей при организационной поддержке районной администрации и Гиблицкого сельского поселения.

Заблаговременно, еще зимой 2019-2020 годов, стали выверять именные списки ушедших на войну и не вернувшихся земляков. Оказалось, что очень многие не учтены в районной Книге памяти. Эти данные были переданы в администрацию поселения и в местную школу - с предложением все еще раз перепроверить и учесть при реконструкции мемориала. Прежде всего для того, чтобы пополнить именные списки для нанесения на мраморные плиты, как было намечено проектом реконструкции.

Такой жест с нашей стороны понимания не встретил. Возможно, потому, что это не входило в планы главы администрации В.С. Трубочкина, который единолично руководил проектом реконструкции и также единолично распоряжался финансами. А именные списки для нанесения на мрамор, как выяснилось, уже были составлены. В результате мемориал открыли с тем перечнем имен, который был давным-давно - неполным и с фактическими искажениями.

Фото: Александр Емельяненков

Что оставалось? В сентябре 2020-го, когда открылось узкое окно в ковидных ограничениях, была проведена перекрестная акция в Рязанской и Смоленской областях, которой оказала информационную поддержку "Российская газета".

Фото: Александр Емельяненков

Что сделано? В Петрушово на территории ЯблоковСАДа было высажено более 30 фруктовых деревьев в память о родных и близких, не вернувшихся с войны. И заложена "Аллея Памяти", где высажены именные деревья в память о тех земляках, кому не нашлось места на мраморных плитах нового мемориала.

Акция в Петрушове была подготовлена и проходила с активным участием местных жителей. Фото: Александр Емельяненков

В тот же день с территории ЯблоковСАДа было выкопано 18 молодых сосен, которые были перевезены за 480 км - с родины дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Владимира Аксенова, уроженца села Гиблицы, на родину первого космонавта - в Гагаринский район Смоленской области. Доставлены туда, где в неравном бою 23 февраля 1943 года в составе лыжного батальона 29-й гвардейской стрелковой дивизии погибли 18 уроженцев Рязанской области. Молодые сосны по числу погибших высажены на Гвардейской аллее у братской могилы лыжбата в деревне Лескино.

Фото: Александр Емельяненков

Все это нашло отражение на пилотном варианте карты, которую в тот момент озаглавили так: "ЯблоковСАД стал садом Памяти и Победы".

Фото: Александр Емельяненков

Обсудили получившийся вариант с местными жителями, с коллегами и друзьями Алексея Яблокова, его семьей. И решили продолжить работу над картой уже объединенными силами - чтобы уточнить, дополнить, насытить ее информацией, новыми фактами, примерами, иллюстрациями, которые отражали бы жизнь, многогранную деятельность А.В. Яблокова и память о нем.

Член Верховного Совета СССР Алексей Яблоков с группой коллег на месте будущего природного парка в Карелии, 1989 год. Фото: из архива А.В. Яблокова

В итоге символические границы ЯблоковСАДа удалось существенно раздвинуть. Что получилось, можно посмотреть по этой ссылке.

Для тех, кто решит воспользоваться, даем несколько простых подсказок.

Семь советов, как пользоваться картой

Интерактивная карта "ЯблоковСАД раздвигает границы" построена на стандартном сервисе "Яндекс Карты" и обладает всем его функционалом.

Нанесенные на карту метки-значки активны: нажав левой кнопкой мыши на любую из них, вы увидите поясняющую информацию.

В описании большинства точек имеется отсыл к визуальной информации фото, видео, документы и т.д.) - это окрашенный шрифт с подчеркиванием. Если нажать на него левой кнопкой мыши, изображения откроются для просмотра в полноэкранном формате. Для возвращения к карте надо закрыть окно просмотра.

Чтобы посмотреть разные участки карты, следует нажать и удерживать левую кнопку мыши, а курсором передвигать карту в нужном направлении (влево, вправо, вверх, вниз. Эта функция работает при любом выбранном вами масштабе карты.

Изменение масштаба карты - важный, а в нашем проекте ключевой момент. Он позволяет найти и рассмотреть описываемый объект с точной географической привязкой к месту. Изменить масштаб карты можно с помощью колеса мыши: покрутите его на себя, чтобы уменьшить масштаб, от себя - чтобы увеличить.

Удобнее всего работать с нашим проектом, если открыть его в "Яндекс Картах" - для этого есть ссылка в нижнем левом углу экрана. В таком случае увеличивать и уменьшать масштаб карты можно, используя вертикальную шкалу со значками "+" и "-". Одновременно с этим появляется возможность самому выбрать (значки справа вверху) тип картографической основы: традиционная карта-схема, съемка со спутника или "гибрид" (совмещение первого и второго).

Фото: Александр Емельяненков

Измерить расстояние на карте позволяет кнопка "Линейка": после нажатия кнопки отмечайте пункты, расстояние между которыми хотите измерить.

Все описания меток на карте собраны в "Легенду", расположенную в вертикальной колонке слева от поля карты. При желании можно просматривать "Легенду" и заходить в нужную точку на карте прямо оттуда - для этого достаточно нажать левой кнопкой мыши на значок-символ в описании метки. По аналогии прямо из "Легенды" можно просматривать иллюстрации и вновь возвращаться на карту.

Узнать больше об управлении "Яндекс Картами" и возможностях этого сервиса можно на сайте Яндекса.