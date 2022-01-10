"Китаец" за 2,7 млн рублей. Стоит ли покупать кроссовер Exeed TXL

Кроссовер Exeed TXL, пришедший на смену автомобилю, продававшемуся у нас почти год как Cheryexeed TXL, изменился внешне, но при этом сохранил главные конкурентные преимущества. Отчет об испытаниях преемника - в материале "РГ".

Когда компания Chery примерно год назад вывела на наш рынок среднеразмерный Cheryexeed TXL, казалось, что вот он - окончательно оформленный корпоративный стиль.

Однако за считанные месяцы китайцы не только пересмотрели и дизайн, и оснащение модели для российского рынка, но и переформатировали всю маркетинговую концепцию.

Самые передовые автомобили головной компании Chery Automobile Co. отныне будут продаваться как на домашнем рынке, так и у нас под брендом Exeed, который заявлен как премиальный на манер Infiniti относительно Nissan, и Genesis относительно головной компании Hyundai-Kia.

К радости наших покупателей дело не ограничилось ребрендингом. Китайский "среднерамзерник" (габариты машины составляют 4780х1885х1730 мм при "недетской" колесной базе 2800 мм) прибыл к нам с обновленным экстерьером и интерьером и удачно подкорректированным набором опций. "РГ" протестировала SUV топовой комплектации Flagship, чтобы опробовать весь комплекс нововведений.

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Фото: Борис Захаров

Стал ли автомобиль после редизайна выглядеть лучше, вопрос риторический - ведь сколько людей, столько и мнений. Однако очевидно, что в экстерьере стало меньше заимствований.

Скажем, прежняя радиаторная решетка, до боли напоминавшая "веретено" гриля автомобилей Lexus, заменена на вполне оригинальный фасад с мощными горизонтальными поперечинами фальшрадиаторной решетки, а под линией капота между светодиодных адаптивных фар теперь красуется надпись EXEED, которая подсвечивается диодами при разблокировании замков или приближении к машине с ключом-транспондером. С последнего, кстати, можно дистанционно заводить безальтернативный 1,6-литровый 186-сильный бензиновый турбомотор.

Декларируемая маркой премиальность проявляется в ряде мелочей, таких как метки системы бесключевого доступа в ручках передних дверей, пятая дверь, которая откроется, если постоять у "кормы" пару секунд с ключом-транспондером, и уже упомянутая умная оптика.

Фото: Борис Захаров

В интерьере тоже случилась показательная перестановка. Прежде всего "приборка" и центральный тачскрин не только прибавили в диагонали (теперь - по 12,3 дюйма), но и слились в единый блок на манер новинок Mercedes-Benz и Kia.

Во-вторых, компоновщики заменили селектор трансмиссии, будто срисованный с моделей Volvo, на куда более оригинальный и компактный джойстик, а режим Sport отныне включается не отдельной кнопкой за селектором, а клавишей, затерявшейся в группе похожих на нее собратьев под блоком двухзонного климат-контроля. Стало ли красивее и удобнее?

Фото: Борис Захаров

На мой взгляд, нет. Прежняя компоновка, подсмотренная у премиальных одноклассников, была эргономичней. Скажем, ту же клавишу выбора режимов движения на ощупь быстро не найдешь.

Фото: Борис Захаров

А вот с блоком климата все вышло удачнее - после появления крупной сенсорной пиктограммы с человечком задавать режим обдува стало сподручнее.

Фото: Борис Захаров

Кресла в ходе рестайлинга решили не перепрофилировать, поскольку здесь все изначально вышло удачно. Длинная подушка, мощная поддержка, электрорегулировки как у водительского, так и у переднего пассажирского кресла - все это сплошные эргономические плюсы.

Однако, увы, есть и минусы. С одной стороны, китайцы серьезно расширили список "подогревов" (в дополнение к передним креслам, заднему стеклу и зеркалам стали подогреваться руль, диван и лобовое стекло), но с другой, и спереди, и сзади по заказу теплой может стать только подушка. Спинка в мороз останется ужасающе холодной, и это серьезный прокол в стратегии позиционирования модели как премиальной.

Фото: Борис Захаров

В остальном в салоне Exeed TXL относительно Cheryexeed TXL практически не изменился. Здесь по-прежнему просторный задний ряд, где спинку дивана можно отрегулировать по наклону в небольшом диапазоне, собственные дефлекторы вентиляции, откидной подлокотник и пара USB-разъемов в добавление к еще одной паре, спрятанной в переднем центральном подлокотнике. Сидеть на любом из кресел удобно, этого у "китайца" не отнять.

Асфальтовая история

Фото: Борис Захаров

Мы протестировали Exeed TXL вскоре после возвращения с теста соплатформенного флагманского кроссвера VX, который прошел в Чечне.

Шасси этих моделей настраивала команда бывшего главного инженера Jaguar Land Rover, ныне - директора по R&D (исследованиям и разработкам) бренда Exeed Петера Малкина. Однако на фоне флагмана стала понятней драйверская идеология его младшего брата.

В двух словах, ходовая VX настроена в большей степени на комфорт. Флагманский кроссовер лучше отрабатывает неровности разного калибра, но если не сбросить скорость перед "лежачим", помчать по разбитой пересеченке или асфальтовым ямам, легко поймать пробой подвески, особенно если салон заполнен пассажирами.

TXL - другой. Его подвеска почти столь же тщательно отфильтровывает крупный дорожный брак, но пасует перед мелочевкой - небольшими ямками и стыками. Впрочем, до дискомфорта не доходит, при этом ходовая XL демонстрирует больший запас по энергоемкости. Замкнуть амортизаторы на ограничители здесь куда сложнее.

Что же касается 186 л.с., которые выжали из 1,6-литрового турбодвижка (он может потреблять бензин АИ-92), это по современным меркам немало, и вся эта "конюшня" энергичная. Чтобы турбомоторчик не задыхался на "низах", ему в пару придали 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Эта парочка позволяет ехать достаточно динамично, когда задан режим Sport и не отставать от потока не только в режиме Normal, но даже в Eco.

Впрочем, на старте электроника излишне опекает коробку, поэтому при резком нажатии на газ возникает заминка. Однако в целом Exeed TXL вышел шустрым, а преселектив - деликатным, не допускающим трансмиссионных рывков даже в пробках. Хороши и тормоза, в равной мере цепкие и информативные.

Фото: Борис Захаров

Что касается внедорожных способностей, они не хуже и не лучше, чем у большинства современных "паркетников", где полный привод реализуется посредством электромагнитной муфты, подключающей задние колеса. Поскольку никаких внедорожных предустановок не предусмотрено, остается надеяться на грамотную работу привода и имитацию межколесных блокировок. Надо сказать, что этого подспорья вполне хватило, чтобы без проблем вылезать из нечищеных от снега дворов и даже съезжать на зимние загородные грунтовки.

В то же время "китаец" неплохо держит трассу, четко, без запаздываний реагирует на управляющие действия рулем и не демонстрирует пугающих кренов в крутых виражах. Разумеется, такие ассистенты, как система автоматического переключения дальнего света на ближний, адаптивный круиз, система контроля рядности и слепых зон всегда начеку, а на тачскрин при перестроениях на малых скоростях выводится крупная картинка ситуации на флангах.

Рестайлинговый TXL вернулся на наш рынок во всеоружии и с ценником 2 699 900 рублей за начальную комплектацию. В нее, к слову, входят два объединенных экрана диагональю 12,3 дюйма, новый сенсорный блок управления климат-контролем, шесть подушек безопасности, кресла, обшитые экокожей, электропривод передних сидений, двухзонный климат, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, кнопка запуска двигателя, сервопривод пятой двери, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроник "по кругу", датчики света и дождя, круиз-контроль, 18-дюймовые колеса и комплекс электронных ассистентов.

В "топе" добавляются панорамная крыша, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, аудиосистема Sony, 19-дюймовые колеса и многое другое.