Крис Прэтт показал кадр с новым персонажем "Мира Юрского периода 3"

В социальных сетях "Мира Юрского периода" и исполнителя одной из главных ролей Криса Прэтта появился кадр с новой героиней, которая, которая появится в третьем фильме.

В финальной части трилогии под названием "Господство" к проекту присоединилась 37-летняя актриса ДеВанда Уайз, игравшая в "Менталлисте", "Хорошей жене", "Тем больнее падать", "Отцовстве".

Подробностей о роли Уайз в "Мире Юрского периода" пока нет, однако из имеющегося кадра можно судить, что она вместе с героем Криса Прэтта, укротителем рапторов Оуэном, будет противостоять неким хищникам. На снимке оба персонажа явно видят перед собой опасность, в связи с чем вооружились ножом и электрошокером.

Прэтт, в свою очередь, пообещал зрителям, что те никогда не забудут героиню Уайз. А создатели самого фильма охарактеризовали ее как "пламенную, жестокую, готовую к битве".

Напомним, "Мир Юрского периода: Господство" выйдет в прокат 9 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что в фильме появится новый хищник.

В фильме также сыграли - Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм и другие.