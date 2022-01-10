Лукашенко заявил о попытках экстремистов развязать войну в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал международный терроризм причиной трагических событий в Казахстане.

"Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - заявил глава республики, выражая соболезнования своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву. "Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм", - добавил Лукашенко.

По его словам, которые приводит пресс-служба президента, Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом и понимает, как трудно сейчас руководству Казахстана. "Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - заверил белорусский лидер.

Лукашенко попросил Токаева передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен национальный траур по мирным гражданам, детям, правоохранителям, погибшим в результате террористической атаки на страну. В первых числах января в стране начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в столкновения с полицией. По словам Токаева, правоохранителям пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях. В связи с этим президент Казахстана обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы.