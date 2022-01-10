МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД

МВД объяснило сбои в работе электронных сервисов ГИБДД, с которыми столкнулись пользователи.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на официальном сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности", - говорится в официальном сообщении ведомства.

В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов ГИБДД. Предполагается, что завтра 11 января работа всех сервисов будет восстановлена.

В Госавтоинспекции также напоминают, что получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.