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10.01.2022 17:29
Рубрика: ПДД

МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД

Текст: Владимир Баршев
Фото: Скриншот с экрана Фото: Скриншот с экрана
Фото: Скриншот с экрана

МВД объяснило сбои в работе электронных сервисов ГИБДД, с которыми столкнулись пользователи.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС
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"В настоящее время специалисты МВД России проводят на официальном сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности", - говорится в официальном сообщении ведомства.

В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов ГИБДД. Предполагается, что завтра 11 января работа всех сервисов будет восстановлена.

В Госавтоинспекции также напоминают, что получить информацию о наличии неуплаченных штрафов можно в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.