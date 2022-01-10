Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена

Президенты России и США пока что не планируют новый разговор по итогам проходящих в Женеве переговоров по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В настоящий момент каких-то договоренностей на этот счет нет", - сказал он. Песков при этом напомнил, что в ходе прошлого телефонного разговора накануне нового года президенты подтвердили готовность при необходимости снова созваниваться.

В Швейцарии проходят российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности. Делегацию нашей страны возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин.