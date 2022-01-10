Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев 10 января был найден мертвым во дворе своего дома, сообщили в спецслужбе. В ведомстве отметили, что проводится досудебное расследование.

Напомним, в первых числах января в Казахстане начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в столкновения с полицией, начались нападения на госучреждения. В беспорядках пострадали тысячи человек, есть погибшие. По просьбе президента Казахстана в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ. В понедельник, 10 января, на саммите лидеров стран ОДКБ Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен.