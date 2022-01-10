Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен

Конституционный порядок в Казахстане восстановлен, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он также отметил, что во вторник, 11 января, внесет предложения по новому составу правительства.

Сегодня в формате видеоконференции проходит саммит лидеров стран ОДКБ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин.

Напомним, на прошлой неделе Токаев принял отставку правительства, которое продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Алихан Смаилов временно исполняет обязанности премьер-министра республики.