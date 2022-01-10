Представлен складной смартфон дороже 2 тысяч долларов

Honor представила складной смартфон - новинка получила название Honor Magic V. Она поступит в продажу позднее по цене 2200 долларов.

Смартфон работает на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdargon 8 Gen 1 и оснащен модулем для работы в сетях 5G, который может передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Внешний дисплей получил разрешение 2560 х 1080 пикселей и диагональ 6,45 дюймов (частота обновления экрана 120 Гц). Внутренний дисплей 7,9 дюймов, разрешение 2272 х 1984 пикселя, частота обновления экрана - 90 Гц.

Основная камера тройная, каждый сенсор - 50 Мп. Фронтальная камера новинки 42 Мп. Покупателям доступны 256 или 512 Гб встроенной памяти (в зависимости от выбранной конфигурации), оперативной памяти 12 Гб. Емкость аккумулятора составляет 4750 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

Honor Magic V будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold3 и Oppo Find N. Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно. Официальная стоимость устройства в России также не сообщается.