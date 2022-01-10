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10.01.2022 09:02
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор омичу, избивавшему детей ремнем

Текст: Наталья Граф (Омск)

Центральный районный суд города Омска вынес приговор предпринимателю, избивавшему сына и дочь. Его признали виновным в истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В Казани девочку, которую мать избивала на камеру, заберет бабушка

В прошлом году в интернете появилась видеозапись, на которой разъяренный мужчина с размаху бьет об пол девочку и мальчика. В течение двух часов сотрудники полиции совместно со следователями разыскали отца, державшего в страхе всю семью. Как выяснилось, избиение детей сняла на камеру мобильного телефона их мать. Опасаясь мужа, она побоялась обратиться за помощью в полицию, но скинула видео родственникам. Они и выложили ролик в сеть, чтобы привлечь внимание к домашнему тирану.

- В ходе расследования было установлено, что с октября 2020 года обвиняемый не менее 10 раз избивал, в том числе ремнем, 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу, и в воспитательных целях заставлял их подолгу стоять в планке на кулаках, причиняя физические и моральные страдания, применял другие способы "воспитания", - сообщает СУ СКР по Омской области. - Мать детей боялась агрессивного супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы о фактах избиения детей.

Центральный районный суд города Омска приговорил омича к 8 месяцам лишения свободы. Однако в назначенный срок наказания ему было зачтено время содержания под стражей, поэтому семейного тирана не отправили в колонию. Из зала суда мужчина отправился домой, где продолжает проживать вместе с супругой и детьми, несмотря на то что лишен родительских прав. Жена простила его и приняла обратно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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