В Кузбассе арестован владелец пансионата, где погибли постояльцы

32-летний предприниматель, содержащий частный пансионат в кемеровском селе Березово, где 8 января произошел пожар, заключен под стражу на два месяца. На такой же срок арестована и его 42-летняя заместительница, исполнявшая свои обязанности без официального трудоустройства.

- Мера пресечения избрана Центральным судом Кемерова по ходатайству следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону. Фигурантам предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, - уточнили в пресс-службе областного СК РФ.

Пожар в пансионате произошел рано утром 8 января 2022 года. После его ликвидации в жилых комнатах сотрудники МЧС обнаружили тела четырех постояльцев. Первые же следственные действия показали, что частная организации, которой нет в реестре поставщиков социальных услуг, опубликованном на официальном сайте минсоцзащиты Кузбасса, осуществляла свою деятельность с нарушением необходимых требований. Расследование уголовного дела с установлением всех обстоятельств преступления продолжается.