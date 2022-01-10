Суд Петербурга арестовал имущество жены совладельца "Рив Гош"

В Петербурге решением Московского районного суда наложен арест на имущество Ирины Мейер, супруги совладельца косметической сети "Рив Гош" Августа Мейера.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщине запрещено, в частности, распоряжаться своей квартирой. Она не сможет ее продать или, например, заложить.

Напомним, Мейер находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Срок меры пресечения - до 7 февраля. Ее супруг Август Мейер - под стражей. Супружескую пару обвиняют в том, что они участвовали в хищении 2,4 миллиардов рублей, эти средства в качестве кредита один из крупных банков направил в развитие сети "Юлмарт", совладельцем которой также являлся Мейер.

Вскоре после получения средств, этот ретейлер прекратил свою деятельность, а деньги - пропали. Сам бизнесмен и его жена не признают предъявленные им обвинения.