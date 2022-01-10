Суд Петербурга арестовал имущество жены совладельца "Рив Гош"

Новости

Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов 17:47
Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана 17:44
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов 17:42
Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров 17:40
МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД 17:29
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 17:21
Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн 17:18
Депутат предложила разрешить запуск салютов только в определенное время 17:13
В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане 16:58
Экс-главу военной разведки Дании обвинили в утечке секретных данных 16:54
Советник президента США по нацбезопасности провел закрытое совещание по России 16:49
Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА 16:46
Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге 16:45
Депутат предложил обнулить НДФЛ для малообеспеченных россиян 16:44
Финские ученые разработали молекулу, которая подавляет коронавирус 16:41
На Украине высказались за сохранение открытых дипломатических связей с РФ 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 18:52
Рубрика: Происшествия

Суд Петербурга арестовал имущество жены совладельца "Рив Гош"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге решением Московского районного суда наложен арест на имущество Ирины Мейер, супруги совладельца косметической сети "Рив Гош" Августа Мейера.

В Приангарье возбудили дело о халатности из-за денег для сирот

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, женщине запрещено, в частности, распоряжаться своей квартирой. Она не сможет ее продать или, например, заложить.

Напомним, Мейер находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Срок меры пресечения - до 7 февраля. Ее супруг Август Мейер - под стражей. Супружескую пару обвиняют в том, что они участвовали в хищении 2,4 миллиардов рублей, эти средства в качестве кредита один из крупных банков направил в развитие сети "Юлмарт", совладельцем которой также являлся Мейер.

Вскоре после получения средств, этот ретейлер прекратил свою деятельность, а деньги - пропали. Сам бизнесмен и его жена не признают предъявленные им обвинения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
На оружие станут выдавать электронные лицензии