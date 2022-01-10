Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов

В 2022 году курорты Краснодарского края планируют принять не менее 17 миллионов туристов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Курорты бьют все рекорды, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - За время новогодних праздников Краснодарский край посетили порядка 420 тысяч туристов. А по итогам 2021 года регион принял порядка 16,5 миллиона отдыхающих. Теперь наша задача не просто сохранить результаты, а двигаться вперед - обеспечить турпоток на уровне 17 миллионов человек.

В прошлом году 40 процентов турпотока пришлось на межсезонье.

Задача властей региона - увеличить эту долю до 50 процентов и, кроме того, к началу летнего сезона привести к единому облику и мировым стандартам как минимум половину пляжей региона, чтобы отдыхающие захотели снова вернуться на курорты Краснодарского края.

- С 2022 года начинается реализация нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - На этот год перед министерством и бизнесом стоит задача по внедрению стандартов "Все включено" и "Ультра все включено". Это станет стимулом для развития всех отраслей экономики края, так как основной упор в стандарте сделан именно на продукцию местного производства.

Также внедрение стандартов позволит вывести из тени гостиничный бизнес и создать условия для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Напомним, в прошлом году на Кубани начали работать 68 зимних пляжей - в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсинском районе и на Азовском побережье - в Ейске и Темрюкском районах.