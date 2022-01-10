По делу о взрыве газа в гостинице Геленджика обвинили троих газовщиков

Прокуратура передала в Геленджикский городской суд уголовное дело о взрыве газа в гостинице "Азария" в городе-курорте, при котором 13 июля 2021 года погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю, в результате расследования специалисты установили причастность к взрыву троих подозреваемых - работников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар".

По данным следствия, рядом с гостиницей вырыли канализационный колодец, а старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов и двое подчиненных ему слесарей, отвечавших за участок газопровода, не выявили нарушений.

- Впоследствии произошло нарушение изоляции трубопровода и образованию в грунте блуждающих переменных токов. В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и, как следствие, утечке в грунт природного газа и его распространению наружу, - говорится в сообщении СК по региону.

Утром 13 июля скопившийся газ взорвался. В результате погибли супружеская пара в здании гостиницы и 36-летний прохожий. Еще три человека - двое мужчин и 14-летняя девочка - получили повреждения различной степени тяжести.

В прокуратуре Кубани уточнили, что обвинительное заключение утверждено по части 3 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух и более лиц". Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование другого уголовного дела, также возбужденного после взрыва - по статье причинение смерти по неосторожности.

Как ранее сообщала "РГ", взрыв бытового газа произошел в четырехэтажной гостинице "Азария" в Геленджике. Ударная волна была такой мощности, что пострадали дома и автомобили, стоящие через улицу. Городские власти в октябре 2021 года выплатили семьям погибших компенсации в размере 930 тысяч рублей.