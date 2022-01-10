"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты





"Для всех стало шоком, когда в городе внезапно появились толпы бесчинствующих вандалов"

Аэропорт Алма-Аты пока закрыт для прилета и вылета гражданских рейсов. На взлетку пока приземляются только транспортники Ил-76, которые доставляют в республику военнослужащих ОДКБ и технику. Чтобы попасть на территорию аэропорта, нужно миновать несколько кордонов на которых стоят казахстанские и российские военные. Возле блокпостов выстаиваются очереди из мужчин, женщин, детей. Люди с чемоданами, баулами, рюкзаками показывают паспорта, после чего их пропускают на территорию аэродрома. Это - российские граждане, которые в силу различных обстоятельств оказались в Алма-Ате и теперь не могут выбраться в Россию.

В основном люди прилетели в город на зимние каникулы. Кто-то приехал навестить родственников, кто-то - покататься на горных лыжах. Под Алма-Атой есть несколько неплохих горнолыжных трасс.

Для всех стало шоком, когда в мирном и гостеприимном городе внезапно появились толпы бесчинствующих вандалов. "По ночам была стрельба, связи с домом нет никакой. Магазины в основном все закрыты, а те, которые работали, принимали только "наличку", а у нас все деньги на карточке", - рассказала одна из россиянок Юлия Каменщикова. По ее словам, они сидели дома, боясь лишний раз показаться на улице. "Мы чисто случайно узнали, что российские военные формируют вывозные рейсы из Алма-Аты, позвонили в консульство, и нам подтвердили, что мы можем улететь домой", - сказала Юлия. Девушка уточнила, что она в первый раз полетит на военно-транспортном самолете, и это для нее будет настоящий квест.

По словам другого пассажира рейса Алексея Фролова, он с женой и детьми приехал в Алма-Ату покататься на горных лыжах. "Когда начались эти события, мы сидели в гостинице. Было очень страшно именно за детей, они у нас маленькие, и им сложно было объяснить, почему на улице грохот и стрельба и когда мы поедем домой. Я позвонил на "горячую линию" посольства, где мне сказали, что российские военные организовали вывозные рейсы, я сразу записался", - рассказал Алексей.

Перед вылетом все пассажиры прошли досмотр, а после на автобусах их доставили к самолету. Для того, чтобы в самолет поместилось больше людей, экипаж установил по центру дополнительные ряды кресел. Летчики помогали пассажирам подняться с чемоданами по рампе. Для всех россиян это был первый опыт полета на Ил-76. Многие пассажиры на память записывали видео на телефон или делали селфи. Все были единодушны в том, что самолет не совсем привычный, но, по словам эвакуируемых россиян, лучше потерпеть несколько часов и в итоге попасть домой, чем остаться там.

По словам российских миротворцев, на вывозные рейсы уже записались больше тысячи человек. Отправка российских граждан на родину займет несколько суток.

"С вашими ребятами спокойнее как-то…"

Сама Алма-Ата сейчас напоминает город-призрак. Не работает общественный транспорт, по улицам изредка проезжают машины, жителей практически не видно. Все сидят по домам и выходят в город только в случае крайней необходимости. Во многих магазинах выбиты стекла. Пострадали от мародеров магазины, торгующие мобильными телефонами, ноутбуками, золотом. В одном из таких крупных гипермаркетов, пострадавших от мародеров, рассказали, что вандалы вырывали брусчатку и этими камнями разбивали стекла, чтобы попасть внутрь.

В самом магазине приходится ходить по "ковру" из битых стекол. Видно, что грабители охотились в основном за оргтехникой, а также повсеместно вскрывали кассы, чтобы добыть наличность.

Буквально по соседству находятся полностью разворованный павильон одного из крупных мобильных операторов и целехонький бутик, торгующий одеждой.

Редкие прохожие, с кем удалось поговорить, рассказывают, что в жизни не переживали такого сильного страха.

"В основном мародеры работали по ночам. Стрельба, грохот разбитых стекол, громкие крики - это мы слушали на протяжении нескольких ночей. Считай, нормально не спали, боялись", - рассказывает одна из жительниц города Виолетта.

По ее словам, магазины в городе не работали и, чтобы найти продукты, приходилось пройти несколько кварталов. Кроме того, жители Алма-Аты привыкли при расчетах пользоваться банковскими карточками и наличности не держали. Поле того, как был отключен интернет, купить продукты по карте стало невозможно. Банкоматы в основном были разграблены, а в тех, которые работали, быстро закончилась "наличка".

"В том магазине, где нас знали, согласились продавать продукты в долг, завели специальную книгу, где учитывается, сколько продуктов и на какую сумму мы набираем. Надеюсь, что скоро все наконец закончится", - рассказала местная жительница.

Все жители Алма-Аты, с которыми удалось пообщаться, радуются тому, что в город ввели миротворческий контингент ОДКБ. "С вашими ребятами спокойнее как-то, думаю это поможет нам побыстрее вернуться к мирной жизни, все уже устали от этой неопределенности и от чувства постоянного страха. Уверена, что с приходом миротворцев в городе снова будет порядок", - рассказала алма-атинка Айгуль.