Стала известна дата выхода нового iPhone SE

Презентация iPhone SE нового поколения состоится весной текущего года. Об этом сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

По его словам, новый iPhone SE получит поддержку сетей пятого поколения - 5G, а также чип A13 Bionic. iPhone SE будет выглядеть точно так же, как сейчас iPhone 8. Ранее компания уже применяла подобную практику с первой моделью SE (она в точности повторяет дизайн iPhone 5S).

Как и в прошлом году, мероприятие Apple будет виртуальным, добавляет Гурман. Вернется ли компания к практике очных ивентов в 2022 году, пока не ясно.