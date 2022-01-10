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Стала известна дата выхода нового iPhone SE

Текст:   Иван Черноусов
10.01.2022,  
13:41
Фото: Иван Черноусов Фото: Иван Черноусов
Фото: Иван Черноусов

Презентация iPhone SE нового поколения состоится весной текущего года. Об этом сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

iPhone могут лишиться важного элемента в следующем году

По его словам, новый iPhone SE получит поддержку сетей пятого поколения - 5G, а также чип A13 Bionic. iPhone SE будет выглядеть точно так же, как сейчас iPhone 8. Ранее компания уже применяла подобную практику с первой моделью SE (она в точности повторяет дизайн iPhone 5S).

Как и в прошлом году, мероприятие Apple будет виртуальным, добавляет Гурман. Вернется ли компания к практике очных ивентов в 2022 году, пока не ясно.