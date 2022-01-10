В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о стремлении Москвы восстановить сферу влияния на постсоветском пространстве напоминает риторику "холодной войны". Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Блинкен заявил СМИ, что Россия хочет добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Он назвал такие планы "неприемлемыми". Кроме того США, согласно этому интервью, просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

Заявления, как иронично заметил Слуцкий в Telegram-канале, тянут на отдельную номинацию "Мировой жандарм".

"То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, - пояснил депутат, - то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы".

Слуцкий высказал мнение, что Блинкен в очередной раз демонстрирует применение двойных стандартов, которые сопутствуют борьбе США за установление собственной гегемонии. По его словам, "страшилки о "ресоветизации" не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира, ведь в миф об американской исключительности в современных реалиях верят все меньше людей.

Особенно символично, по оценке главы комитета, заявления такого рода звучат на фоне начала переговоров в Женеве.

Парламентарий, кроме того, счел необоснованной критику представителя Вашингтона по поводу привлечения сил ОДКБ в Казахстане. "Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами", - написал глава комитета ГД.

Слуцкий в связи с этим напомнил о подавлении беспорядков годичной давности в Вашингтоне, участники которых были признаны властями США экстремистами. Штурм Капитолия тоже закончился жесткими действиями американских силовиков и уголовными делами для демонстрантов.