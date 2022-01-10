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10.01.2022 10:56
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР

Текст: Татьяна Замахина

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о стремлении Москвы восстановить сферу влияния на постсоветском пространстве напоминает риторику "холодной войны". Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Ранее Блинкен заявил СМИ, что Россия хочет добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Он назвал такие планы "неприемлемыми". Кроме того США, согласно этому интервью, просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

Заявления, как иронично заметил Слуцкий в Telegram-канале, тянут на отдельную номинацию "Мировой жандарм".

"То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, - пояснил депутат, - то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы".

Слуцкий высказал мнение, что Блинкен в очередной раз демонстрирует применение двойных стандартов, которые сопутствуют борьбе США за установление собственной гегемонии. По его словам, "страшилки о "ресоветизации" не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира, ведь в миф об американской исключительности в современных реалиях верят все меньше людей.

Особенно символично, по оценке главы комитета, заявления такого рода звучат на фоне начала переговоров в Женеве.

Парламентарий, кроме того, счел необоснованной критику представителя Вашингтона по поводу привлечения сил ОДКБ в Казахстане. "Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами", - написал глава комитета ГД.

Слуцкий в связи с этим напомнил о подавлении беспорядков годичной давности в Вашингтоне, участники которых были признаны властями США экстремистами. Штурм Капитолия тоже закончился жесткими действиями американских силовиков и уголовными делами для демонстрантов.

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