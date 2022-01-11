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11.01.2022 14:00
Рубрика: Легковые авто

Chery будет выпускать рамные внедорожники с расходом 1 л/100 км

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Есть такой стереотип, что китайцы не любят полноприводные авто. И эта нелюбовь часто преподносится как основная причина, почему модели из Поднебесной в основном имеют привод на одну ось. Однако мы видим, что эта тенденция меняется. В сегмент внедорожников ещё больше устремился Great Wall, создавший суббренд Tank, теперь этому примеру последовала марка Chery.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Под выпуск внедорожников Chery перепрофилирует суббренд Jetour, появившийся в 2018 году. Планы компании и концепт первой модели Jetour T-X рассекретили в рамках специального мероприятия. Так, например, в компании уверены, что шильдик Jetour ежегодно будут получать одна-две новинки, причём модульная платформа Kungpeng, лежащая в основе моделей бренда, позволяет выпускать не только внедорожники и кроссоверы, но и минивэны и пикапы, но пока речь идёт всё-таки о сегменте SUV.

Внедорожники будут иметь длину от 4.6 до 5.1 метра и рамную конструкцию. Однако в линейку войдут и модели с несущим типом кузова - этот подход исповедует Ford Bronco. Ценовой диапазон - 150-300 тысяч юаней, который позволит "бить" по клиентам с различной покупательской способностью.

В линейку двигателей войдут турбированные агрегаты объёмом от одного до трёх литров. Для моделей Jetour предусмотрена гибридная трансмиссия с расходом 1 л/100 км, электрические силовые установки, в том числе с моторами на обеих осях. Система полного привода с блокировками дифференциалов для новинок также заявлена.

Что касается концепта Jetour T-X, то вряд ли кого-то заинтересуют (и впечатлят) квадратные формы, а вот спрятанные ручки или, например, графика фар действительно привлекают внимание. Интересно было бы заглянуть в салон, особенно с учётом того, что в компании заявляют о широких возможностях подключения авто и поддержки 5G, но он пока не готов и спрятан за чёрными панелями вместо стёкол.

Первенец Jetour, который, как предполагается, окажется серийной версией концепта T-X (и будет называться T-1), дебютирует в 2023 году.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
#Chery