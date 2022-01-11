"Длинной" Lada Niva Legend продлили жизнь до лета

Похороны Lada Niva Legend в пятидверном кузове, которые были запланированы сначала на конец 2021 года, а позже на начало 2022-го, пока откладываются: АвтоВАЗ получил очередной госзаказ на "длинную" версию внедорожника.

Об этом со ссылкой на источники на заводе сообщает группа Avtograd news. В настоящее время сборка пятидверных "Нив" продолжится до мая - до этого времени планируется собрать более 2.6 тысяч автомобилей. Причём судьба модели пока опять же не решена: прекращение выпуска будет осуществлено в том случае, если на Lada Niva Legend 5d не будет спроса.

В настоящее время пятидверная Lada Niva Legend 5d стоит от 793 900 рублей. Автомобиль оснащён 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП, системой постоянного полного привода с демультипликатором.