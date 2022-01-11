Hyundai Staria приедет в Россию в виде фургона и минивэна

Hyundai получила одобрение типа транспортного средства модели Staria, которая приедет в Россию в виде минивэна и фургона.

В ОТТС указано, что минивэн может иметь компоновку салона "2+2+3" и "2+3+3". В первом случае вместо дивана установлены раздельные кресла. У цельнометаллического фургона есть трёхместная кабина, а задняя часть для погрузки может быть представлена как распашными створками, так и подъёмной дверью.

У автомобилей есть разница в подвеске: у минивэна сзади установлены пружины, а у коммерческого варианта Staria - рессоры.

Для пассажирского Hyundai Staria сертифицированы бензиновый атмосферник V6 мощностью 249 л.с. (332 Нм) и дизельная "турбочетвёрка" 2.2 литра на 177 л.с. (430 Нм). Оба агрегатируются 8-диапазонной АКП, система полного привода доступна только для Staria с дизельным мотором.

Для фургона заявлен только турбодизель и передний привод, а список трансмиссий расширен за счёт 6-ступенчатой МКП, которая позволяет буксировать две тонны против полутора у версий с автоматической коробкой.

Продажи нового Hyundai Staria начнутся в первом квартале 2022 года. Цены и комплектации пока не объявлены, но автомобили уже можно купить у "серых" дилеров, разумеется, с огромной переплатой.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.