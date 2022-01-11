Мария Захарова дала совет Джен Псаки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова второй раз за день сделала заявление, касающееся деятельности пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки. Это стало очередным ответом на сомнения представителя американской администрации о том, что, дескать, Москва может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности, которые накануне прошли в Женеве.

Захарова отметила, что Россия предельно ясно и конкретно изложила свою позицию по вопросам безопасности. А соответствующие документы были своевременно переданы не только США, но и НАТО с ОБСЕ, а также заранее опубликованы.

- Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне Соединенных Штатов Америки. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве, - отметила Захарова в видеообращении, опубликованном в ее персональном Telegram-канале.

Захарова вновь напомнила, что Псаки характеризуется "многочисленными, сделанными невпопад заявлениями". И это обстоятельство вызывает у нее "искреннее сожаление", поскольку "американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом".

- Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность, - заключила Захарова.