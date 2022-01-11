Захарова: Псаки неоднократно подставляла власти США своими заявлениями

Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла американское руководство своими некомпетентными заявлениями, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Псаки заявила, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.

Напомним, переговоры между Россией и США по вопросу о гарантиях безопасности прошли 10 января в Женеве. Консультации длились более 7,5 часов. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, разговор был сложным, стороны не пытались обойти острые углы.