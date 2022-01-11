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11.01.2022 12:30
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма после переговоров с США

Текст: Кира Латухина
Первые результаты переговоров в Женеве с США по гарантиям безопасности не дают поводов для оптимизма и Москву не устроит бесконечное затягивание процесса. Готовности для разговора лидеров двух стран пока нет. Об этом заявил, оценивая по просьбе журналистов итоги встречи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существенного повода для оптимизма не видим", - сказал Песков. Позитивной оценки заслуживает то, что переговоры были открытые, субстантивные и прямые, и такую оценку дал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, напомнил он.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Но это не процесс ради процесса и не то, что может вызывать удовлетворение. Здесь важен результат, - пояснил пресс-секретарь президента. - По результату пока сказать нечего". "Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами", - анонсировал он. "Сейчас, к сожалению, выводы делать невозможно", - заключил Песков.

На вопрос, сколько будет раундов переговоров, когда следующий и когда дедлайн, пресс-секретарь российского лидера пояснил, что четких дедлайнов нет и их никто не ставит. "Есть только позиция России, что нас не устроит бесконечное затягивание процесса", - подчеркнул он. "Вчерашний раунд дал главный срез картины, но не полный. Она будет дополнена буквально на днях, и после этого можно будет уже понимать, в какую сторону и как двигаться, и будет ли смысл", - сообщил Песков.

"Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне, общая картина пока не составлена, - заметил пресс-секретарь президента по возможному контакту лидеров двух держав - Владимира Путина и Джо Байдена. "Было бы наивно полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат. Но поводов для оптимизма пока не так много", - повторил он. "Работа будет продолжена", - заверил Песков.

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