МИД Китая призвал не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии

Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И обсудили по телефону ситуацию в Казахстане. Как отмечается на сайте китайского МИД, Ван И считает, что Россия и Китай должны вместе противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии.

Дипломат отметил, что Москва и Пекин должны продолжать укреплять взаимодействие, не допуская, чтобы "цветные революции", а также терроризм, экстремизм и сепаратизм создавали хаос, передает ТАСС. Отмечается также, что РФ и КНР, будучи постоянными членами Совета безопасности ООН и дружественными соседями стран Центральной Азии, не должны допустить разжигания войны в этом регионе.

На сайте МИД России сообщается, что министры были едины в оценке событий в Казахстане. Они подчеркнули обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе участием иностранных наемников в нападениях на граждан и захвате госучреждений. Отмечено, что решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева были своевременными и соразмерными масштабу угрозы. Ван И также позитивно оценил меры, которые были предприняты по линии ОДКБ.

Напомним, второго января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Есть погибшие и раненые. Президент Казахстана обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Основными задачами миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов Казахстана.

По словам Токаева, в массовых беспорядках в Казахстане принимали участие боевики из ряда центральноазиатских стран, а также с Ближнего Востока. Президент подчеркнул, что у него нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. "Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - отметил Токаев.

Предполагается, что ущерб от беспорядков в Казахстане может достигать 2-3 миллиардов долларов. Насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.