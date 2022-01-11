Песков: Россия не вправе определять сроки вывода сил ОДКБ из Казахстана

Решать вопрос о сроках пребывания в Казахстане миротворческого контингента ОДКБ - прерогатива властей республики, Россия не должна в это вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворцев окончена и через два дня начнется вывод контингента, который завершится в течение 10 дней.

"Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не является ли вывод миротворцев поспешным.

Напомним, решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ на территорию Казахстана по просьбе главы республики было принято Советом коллективной безопасности организации в ночь с 5 на 6 января. В миссии принимают участие около 3 тысяч военнослужащих из стран-участниц Договора о коллективной безопасности.