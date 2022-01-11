Президент Беларуси поздравил Константина Хабенского с юбилеем

Один из наиболее востребованных артистов театра и кино современной России - Константин Хабенский, отмечающий 11 января полувековой юбилей, по оценке современников смог уловить в характере своих родителей настрой истинных "инженеров человеческих душ".

Точные науки, которым посвятили они свою жизнь, добавили в характер будущего народного артиста России углубленной целеустремленности и филигранной отточенности профессионального мастерства, отмечают его биографы. Хотя решение стать актером пришло, когда он работал монтировщиком сцены в театре "Суббота". "Я вышел на площадку и почувствовал, что мне это нравится, это меня влечет", - вспоминал в одном из интервью Константин Хабенский.

В приветственном адресе, который направил юбиляру президент Беларуси, отмечается, что своей неустанной творческой деятельностью он снискал "любовь многочисленных поклонников по всему миру и высокий авторитет среди профессионалов". Отдельных слов признательности, констатирует Александр Лукашенко, заслуживают "созданные театральным мастером "благотворительные проекты, направленные на реализацию принципов гуманности и милосердия в современном обществе".

Пройдя после окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии свои первые театральные триумфы в театрах "Перекресток" и "Сатирикон", он запомнился театралам и по работам на сцене санкт-петербургского театра имени Ленсовета в спектаклях "Войцек", "В ожидании Годо", "Король, дама, валет". А чуть позже талантливого актера пригласил Олег Табаков на главную роль в спектакле "Утиная охота". И вот уже без малого двадцать лет юбиляр трудится во МХТ имени А. П. Чехова, где с октября 2021 является его худруком.

Свет театральных софитов гармонично сочетается у актера и с напряженным поиском своих героев в отечественном кинематографе. Переступив черту очередного столетия, в его творческой биографии начинается марафон талантливых фильмов: "Ночной дозор", "Адмиралъ", "Ирония Судьбы", "Статский советник", "Бедные родственники", "Небесный суд", "Географ глобус пропил", "Доктор Лиза" и многие другие. А четыре года назад он успешно дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив фильм "Собибор" и исполнив в нем главную роль.

А буквально накануне наступившего года в прокат вышла лента "Чемпион мира" режиссера Алексея Сидорова о реальной истории противостояния двух одаренных шахматистов - Анатолия Карпова и Виктора Корчного. Роль гроссмейстера Корчного, иммигрировавшего из СССР за несколько лет до легендарного матча, сыграл Константин Хабенский. По его словам, на экране ему нужно было вдохнуть жизнь не просто спортсмена, а прежде всего в человека, который прошел большой и сложный путь.

Кстати, комментируя как-то свой взгляд на профессиональные "заболевания", Хабенский откровенно признался, что, например, звездная болезнь "бывает у всех. И если кто-то говорит, что у него ее не было, не верьте: он лукавит". Правда, сам артист выздоровел от этой хандры через неделю, уточнив, что "потом возникали, конечно, остаточные явления. Слава богу, что рядом со мной друзья, которые периодически напоминают, откуда мы вышли и куда все придем".

Масштабы человеческого сопереживания, напоминают критики, у Константина Хабенского тоже неординарны. Прошло уже почти пятнадцать лет, как он основал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

А десять лет назад народный артист провел общий сбор всех "Театральных студий при благотворительном фонде Константина Хабенского" под названием "Оперение-2012". С тех пор фестиваль проходит ежегодно в разных городах России. Именно за этот проект актер был удостоен премии "Импульс добра" в области социального предпринимательства.

Президент Беларуси, слова которого приводит его пресс-служба, пожелал артисту здоровья, долгих лет жизни, вдохновения и новых интересных ролей.