Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
11 января 2022 г. 20:29
Общество
Текст: Артем Локалов

На ветке тургеневского дуба, который погубил ураган, появилась листва

Как известно, в прошлом году ураганный ветер вырвал дуб, который еще подростком высадил в усадьбе Спасское-Лутовиново Иван Тургенев. Дереву было 198 лет, в 2021-м его признали Деревом России.

В Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново после случившегося сообщили, что сохранят упавший дуб, а из его желудей уже есть несколько подрощенных саженцев.

Сегодня в соцсетях музея-заповедника опубликовали фото ветки тургеневского дуба, которая находится в одном из помещений, на которой появились листья и сережки.

Фото: Музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"
Что теперь будет с тургеневским дубом

- Считаем это хорошим знаком, ведь скоро в память о спасском исполине, ставшем для многих символом Родины, нам предстоит поддержать его в конкурсе "Европейское дерево года-2022".

Голосование начнется 1 февраля. Когда стало известно, что тургеневский дуб повален ураганом, представители европейской комиссии конкурса "Дерево года" связались с руководством музея в Спасском-Лутовинове и сообщили, что снимать заявку на конкурс не нужно. Дело в том, что он привлекает внимание не только к уходу за деревьями и их сохранению, но и к их уязвимости.

Темы дня:
#журнал Родина
#музеи
#писатели
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 История

Чашки бьются на счастье!

Конечно, у каждого из нас, читатель, - свои новогодние традиции и предпочтения. Тем интереснее сравнить их с праздничным времяпрепровождением классиков. В предвкушении Нового года "Кухня Родины" пригласила в гости великих писателей и поэтов

В уходящем году наш читатель из Благовещенска попробовал перелистать свою жизнь
15.12.2021 Домашний архив

Частный день календаря

Павел Савинкин - журналист из Благовещенска. Вся жизнь связана с Дальним Востоком: школа, университет, армия, горком комсомола, газета, радио... Сейчас Павел Андреевич возглавляет Амурское отделение Союза писателей России. Календарь 2021 года, который он выкладывал каждый день в социальных сетях, надеемся, подтолкнет читателей "Родины" к изучению своих домашних архивов

Под Орлом ветер сломал главное дерево страны
30.11.2021 Стихийные бедствия

Ветер сломал главное дерево страны

Сильный ветер вырвал из земли Тургеневский дуб, главную природную достопримечательность музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области. Дерево писатель посадил 198 лет назад