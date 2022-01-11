На ветке тургеневского дуба, который погубил ураган, появилась листва

В Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново после случившегося сообщили, что сохранят упавший дуб, а из его желудей уже есть несколько подрощенных саженцев.
Жизнь продолжается!— Спасское-Лутовиново (@spasskoye) January 11, 2022
На ветке Тургеневского дуба появились листья и серёжки.
Считаем это хорошим знаком.
Ведь уже с 1 февралях в память о спасском исполине, ставшем для многих символом Родины, нам предстоит поддержать его в конкурсе «Европейское дерево года-2022». pic.twitter.com/SlFoM5KJm2
Сегодня в соцсетях музея-заповедника опубликовали фото ветки тургеневского дуба, которая находится в одном из помещений, на которой появились листья и сережки.
- Считаем это хорошим знаком, ведь скоро в память о спасском исполине, ставшем для многих символом Родины, нам предстоит поддержать его в конкурсе "Европейское дерево года-2022".
Голосование начнется 1 февраля. Когда стало известно, что тургеневский дуб повален ураганом, представители европейской комиссии конкурса "Дерево года" связались с руководством музея в Спасском-Лутовинове и сообщили, что снимать заявку на конкурс не нужно. Дело в том, что он привлекает внимание не только к уходу за деревьями и их сохранению, но и к их уязвимости.