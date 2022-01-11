На ветке тургеневского дуба, который погубил ураган, появилась листва

Как известно, в прошлом году ураганный ветер вырвал дуб, который еще подростком высадил в усадьбе Спасское-Лутовиново Иван Тургенев. Дереву было 198 лет, в 2021-м его признали Деревом России.

В Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново после случившегося сообщили, что сохранят упавший дуб, а из его желудей уже есть несколько подрощенных саженцев.

Жизнь продолжается!



На ветке Тургеневского дуба появились листья и серёжки.



Считаем это хорошим знаком.



Ведь уже с 1 февралях в память о спасском исполине, ставшем для многих символом Родины, нам предстоит поддержать его в конкурсе «Европейское дерево года-2022». pic.twitter.com/SlFoM5KJm2 — Спасское-Лутовиново (@spasskoye) January 11, 2022

Сегодня в соцсетях музея-заповедника опубликовали фото ветки тургеневского дуба, которая находится в одном из помещений, на которой появились листья и сережки.

- Считаем это хорошим знаком, ведь скоро в память о спасском исполине, ставшем для многих символом Родины, нам предстоит поддержать его в конкурсе "Европейское дерево года-2022".

Голосование начнется 1 февраля. Когда стало известно, что тургеневский дуб повален ураганом, представители европейской комиссии конкурса "Дерево года" связались с руководством музея в Спасском-Лутовинове и сообщили, что снимать заявку на конкурс не нужно. Дело в том, что он привлекает внимание не только к уходу за деревьями и их сохранению, но и к их уязвимости.