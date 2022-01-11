Главное телевизионное событие новогодних каникул - выпуск музыкального шоу "Ciao 2021" на Первом канале. Команда "Вечернего Урганта" и сам Иван Ургант, как и в прошлом году, сделали классную пародию на итальянские музыкальные эфиры 1980-х.

Даже сами итальянцы отмечают, что русские превзошли себя, благодарят за потрясающее шоу и пишут о дружбе. Пандемия, которая, к сожалению, унесла много жизней, в то же время сплотила русских и итальянцев.

Например, два года назад, когда к самоизоляции только привыкали, Эрмитаж начал проводить экскурсии по музею на итальянском. Так в Петербурге решили поддержать Италию, по которой эпидемия, набиравшая силу, ударила первой. "Да здравствует Россия! Спасибо, Эрмитаж!" - комментировали итальянцы видео в YouTube. Действительно, онлайн-экскурсии стали настоящим событием и дали людям положительных эмоций.

А в конце 2020-го на Первом решили показать концерт звезд итальянской эстрады, в роли которых выступили звезды эстрады российской. В восторге остались и российские зрители, для которых именно выпуск "Вечернего Урганта", а не многочисленных "огоньков" и концертов, стал лучшим, и итальянские, которые настрочили сотни комментариев под видео в YouTube.

Больше того, Паскуале Терраччано, до лета прошлого года посол Италии в России, вручил Ивану Урганту почетную награду - орден Звезды Италии.

С 2021-м "Вечерний Ургант" решил прощаться в том же формате - и получилось еще лучше. За каникулы этот выпуск набрал почти 3,5 млн. просмотров в YouTube, люди оставили много комментариев. В том числе, из Италии.

В этот раз позвали актеров и музыкантов, для которых 2021-й стал прорывным, и тех, кого публика знает уже давно, например Валерия Леонтьева с песней "Маргарита" или группу "Любэ" с песней "Рассея". Ее Николай Расторгуев исполнил тоже на итальянском и с другими словами. Например, вместо "Рассея, моя Рассея" прозвучало "L’Italia mia" ("Моя Италия").

Народ отметил, что многие песни, к которым они привыкли, на итальянском зазвучали еще лучше. А еще люди оценили артистизм, постановку и режиссуру, звук и сведение, идеальную работу визажистов и костюмеров.

- За основу явно взяли ранние 1980-е, когда в моде еще были сильны диско-тенденции, - говорит историк моды Анна Бородкина. - Например, мне очень понравился дуэт Татьяны Ткачук из группы "Моя Мишель" и Евы Польны - яркие тени, начесанные волосы, отличные лыжные костюмы. Надо отметить и образы ведущих, особенно Ивана Урганта с его длинной гладкой прической и ретро-очками. Интересны и короткие платья участниц конкурса красоты - по моде 1980-х. Костюм Юлии Пересильд напомнил культовый образ Барбареллы, которую сыграла актриса Джейн Фонда, правда, не в 1980-х, а в 1960-х. Ну, и замечательный образ у программиста Валентина Петухова, он же Wylsacom. Обратите внимание, что он единственный мужчина в шоу, кто носит окладистую бороду. И это тоже согласуется с субкультурой 1980-х.

Вот, что пишут итальянцы под видео в YouTube-канале "Вечерний Ургант". Кто-то использует переводчик, кто-то оставляет комментарии на итальянском:

Ale Soa35: Я итальянец. Браво! Очень смешно, действительно мило. И говорили отлично!

Jazeera1973: Я итальянка, с Сицилии. И я люблю вас, русские! Вы - один из самых умных, блестящих, гениальных и умных народов на Земле. Прирожденные художники и наблюдатели. Даже в создании телевизионной пародии. Получилось еще лучше, чем в прошлом году.

Ross Flyer : Замечательно! Я хотел бы увидеть Васко и Гагу (Василия Вакуленко и Полину Гагарину - прим. "Родины") на фестивале в Сан-Ремо в 2022-м! Вы сделали отличную работу - шоу получилось веселым и красивым. Да, это пародия, но очень красивая и ностальгическая.

Federico Ferretti: Друзья из России, еще раз спасибо за вашу любовь к Италии! Счастливого 2022 года!

Giorgio Morelli: Как итальянец, должен признать: это лучше, чем любое телешоу Нового года. Вы, ребята, невероятны. Работа сделанная с уважением и наполненная ностальгией. Ничего лучше не видел. Спасибо и продолжайте делать это шоу в следующем году, прошу вас.

Cup of Dave: То, что Италия не ретранслирует по телевизору такую вещь, показывает нашу отсталость. Тем не менее, итальянские объятия и поцелуи вам!

85gintonic: Хорошие ребята! Вы с иронией и любовью представляли нашу Италию 80-х годов. Привет из Италии!

Ten: Как итальянец, поздравляю вас, потому что вы создали бомбу! Люблю вас, русские друзья!

raze7x: Молодцы, молодцы!! Шоу потрясающее, не представляю, сколько труда стоит за этим. Перевести все на итальянский, сочинить диалоги, написать песни… Теперь хочу какое-то видео, чтобы понять все шутки! Поздравляю, русские друзья, я вас обожаю! Всем привет и счастливого 2022 года!