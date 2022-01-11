Зачем дальневосточный ученый Сергей Зимов создает на Колыме заповедник эпохи мамонтов

Эпоха мамонтов, плейстоцен, начала отчет около миллиона лет назад, когда возникала несколько раз и снова исчезала обширная территория суши, в частности связывавшая Америку и Азию (Берингия). Именно в эту эпоху, 25 тысяч лет назад, сложилась современная картина мира.

Плейстоценовый парк - главный комплексный проект Северо-Восточной полярной научной станции. Его цель - воссоздание экосистемы, преобладавшей когда-то на арктических просторах.

Авторы проекта - Сергей Зимов и его сын Никита.

Сергей и Никита Зимовы. Фото: Павел Клоков /КП

Звонок в Черский

Планету косил неподдающийся коронавирус, власть и медики умоляли и старых и малых сделать прививки - что может быть сегодня важнее! Я же домогался Зимова. Он для меня был как черт на куличках, ибо в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного отделения Российской академии наук не знали, где их научный сотрудник в данный момент пребывает.

- А зачем он вам? - типичный российский вопрос; на Западе скорее спросили бы "чем вам помочь?".

Слово в слово ответили и в Тюмени, и в Омске...

Но он объявился сам, перво-наперво извинившись. Мне была дорога каждая минутка:

- Вы откуда со мной говорите, Сергей Афанасьевич?

- Из дома, - заквакало в мобильнике. - Извините, с моим телефоном что-то стряслось и я... - опять квакнул он куда-то в отключку.

Еще через полминуты из космоса донеслось уточнение:

- Я в Черском... Поселок Черский... На Колыме... В самом устье...

Сколько же километров между нами? Восемь тысяч? Десять?

Вчера я закончил читать его 30-страничную рукопись о Плейстоценовом парке, присланную в "Российскую газету". И мне важно было успеть сквозь помехи сказать ему главное:

- Прочитал. Убедительно. Берем.

Пастбища и вечная мерзлота

Начальник Северо-Восточной научной станции Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Афанасьевич Зимов живет в поселке Черский. Там же базируется его научная станция и полсотни ее сотрудников, которых набирают на лето: большей частью ученые-волонтеры.

Сергей Афанасьевич Зимов - самый цитируемый российский ученый в области наук о Земле. Автор множества научных статей, публиковавшихся в ведущих мировых изданиях.

Его детище - проект "Плейстоценовый парк". Цель - восстановить пастбищные системы, которые благоухали на русских северах в ту эпоху. Реализация проекта поможет замедлить таяние вечной мерзлоты. Так считают Зимовы.

На Северо-Восточной научной станции, одном из крупнейших в мире исследовательских арктических объектов, они круглый год ведут изыскания по многим направлениям: экология, арктическая биология, мерзлотоведение, гидрология, лимнология, геофизика, атмосферная физика, изменения климата...

А приоритетным для них является "Плейстоценовый парк".

Проект, больше похожий на сказку.

Логотип проекта "Плейстоценовый парк".

Плейстоцен и мамонты

В 2011 году, в горном якутском районе Тымпынай, выпустили на волю 30 северо-американских бизонов. "Современников мамонтов, - писал Зимов, - которым удалось выжить и уцелеть в национальном канадском питомнике. Сегодня их около двухсот. Стало быть, понравилось у нас. Так вот, эти животные жили в наших краях и в эпоху плейстоцена. Как и мамонты. Теперь мы им возвращаем их луга".

Признаюсь: от рукописи Зимова, я, если говорить не мудрствуя, офонарел.

А вы бы устояли, узнав, кем он хочет заселить свой парк?

- Мамонтовые степи и саванны - это высокопродуктивные экосистемы, которые доминировали на наших северах в период плейстоцена. Мы хотим их возродить. Заселить парк бизонами, лошадьми, мамонтами. Главное - чтобы были пастбища.

- Да ладно, Сергей Афанасьевич...

В ответ он выкладывает ведомость, в которой числится его научно-экспериментальная наличность:

якутские лошади,

бизоны,

северные олени,

овцебыки,

бараны,

маралы,

яки,

зубры,

лоси.

Все из травоядного племени. Десятками голов, сотнями, тысячами - участники фантастического эксперимента якутских ученых.

- Ну хорошо. А мамонты?!

О мамонтах, оказалось, помимо Зимова хлопочут американцы. Приезжал из Гарварда вместе со своей командой крупнейший специалист в области генной инженерии Джордж Чёрч.

- Ну и ...?

- Мы нашли общий язык. На основе генной модификации индийских слонов начаты работы по созданию мамонта.

- Для Плейстоценового парка?

- Прежде всего.

Мамонты пока пластиковые...

Климат и Истина

Сергей Афанасьевич Зимов не помнит, когда он стал крупнейшим экологом России. Но эта приставка теперь каждый раз его фамилию догоняет.

Кто он, Зимов?

А что такое Плейстоценовый парк?

В пылу полемики об изменениях климата некоторые ее участники упускают из виду, что человечество лишь около трехсот лет назад получило инструмент для измерения температуры - благодаря англичанину Фаренгейту, создавшему термометр.

Нынче мировая цивилизация располагает крупнейшими библиотеками о климате Земли. И даже о климате планет Солнечной системы...

Но климат по-прежнему человечеству не подсуден.

"Вечная мерзлота арктических равнин - это далеко не та застывшая в вечном покое смесь мерзлой земли и льда, как ее обычно представляют себе по курсу школьной географии, - писал видный ученый, доктор географических наук С.В. Томирдиаро. - Нет, это активная, исключительно подвижная система. Она дышит, живет по только еще разгадываемым нами законам. Поверхность земли здесь то вспучивается растущими подземными льдами, то проваливается под натиском озер..."

Оказывается, межледниковые эпохи чередовались с ледниковыми, когда "щиты" двух-трехкилометровой толщины сползали с полюсных куполов, утверждают ученые, до широт нынешнего Ханты-Мансийска. Под Москвой и даже Киевом на глубине - ледниковые отложения...

Климат Земли - это неразгаданная тайна планеты. И разгадку надо искать глубоко под землей, в самой толще земной коры. Там и покоится Истина. Она открывает свои ларчики то одному, то другому искателю, но всю и всем - никогда.

Северо-американские бизоны сначала прижились в якутском районе Тымпынай...

Таяние мерзлоты Зимов, повторюсь, и хочет замедлить.

- Неужели это возможно с помощью какого-то парка, Сергей Афанасьевич?

- Не какого-то, - устало, наверное, в тысячный раз объясняет он. - Плейстоценового парка. Надо возрождать мамонтовые степи, иначе нам не справиться с последствиями климатических сюрпризов.

- Не выживем?

- Выживем, но какой ценой...

... а в Черском теперь живут бок о бок с верблюдами.

Девушка Грета и матушка Земля

Российский Плейстоценовый проект - не пузыристые, пенные бредни заблудившейся в трех соснах, умеющей считать до трех девушки Греты Тумберг. Цель наших ученых - подготовить, вооружить мир к неизбежному: к экологическому переустройству Земли. Не мы так захотели - она, Земля-матушка, измученная нашими дурацкими и жадными капризами.

Сергей Афанасьевич Зимов, как истинный ученый, свою мечту реализует своими руками и своим трудом. И у него пока все ладно получается.

- Во времена плейстоцена дикая природа кормила львов и тигров чистым мясом, - выкладывает он аргумент за аргументом. - Зерновые поля, если они там были, зеленели два месяца в году.

- А остальное время? - пытаюсь хоть на чем-то его подловить.

- Остальное время зреет урожай на соломенной ножке. На пастбищах травы начинают расти в апреле и заканчивают в октябре. Нередко под снег уходят зелеными. Звери их косят все лето.

- Звери? Косят?

- Ну да - лошади, олени, бизоны, лоси, овцебыки, посмотрите, как они срезают зубами пучок травы, как косят косой. Урожай при достатке влаги по кормовой ценности в два раза выше, чем на пашне...

Якутским лошадям в парке Зимовых нравится.

Первую статью он мне прислал на тридцати страницах. Жалко было сокращать для газеты: каждое слово ученого на вес вечности.

Пушкин и Зимов

Одаренные люди, случается, долго не понимают, что они не как все. Работают, вкалывают до седьмого пота - глядишь, и буковка родилась... Потом цифирка... И нечто, выстраивающее всё вокруг тебя... Картина мира!

Таблица гениального Дмитрия Менделеева, покончившая с хаосом в материальном мире.

Гений Александра Сергеевича Пушкина, одаривший нас русской речью - могучим древом познания, любви к Отечеству.

У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...

Буковки, слова, шутки-прибаутки... А пыхтящая бочка с трубой механика Ползунова, поставленная на металлические полоски, названная паровозом - попробуй догони... А воздухоплавательный снаряд Александра Федоровича Можайского, названный по принадлежности самолетом, у которого - надо же! - вместо ног крылья.

Но Зимов - иная с поля ягода. Сергей Афанасьевич смотрит очень далеко назад - и насмотрелся там такого!

Он живет на берегу самого стылого моря. За семидесятой параллелью ближе к Северному полюсу. И к полюсу холода. Он мечтает о том, чтобы тут зацвели луга, а перелетные стаи правили клинья по весне и осени. И чтобы на этих тучных лугах паслись стада оленей, табуны коней и верблюдов, овцебыков и баранов, коров с телятами и бизонов с лесными великанами из Беловежской пущи. И когда-нибудь - мамонты...

Единомышленники из Черского.

Про таких ныне говорят: штучный экземпляр, золотой фонд нации. Да, его проекты дружат с заоблачной мечтой, но они от земли. И для Земли. Бог ему в помощь! И всем, кто с ним.

Телеграмма была категоричной.

"Задержите публикацию статьи хотя бы на день. К вечеру пришлю к ней добавление. Обязательное!

Зимов Сергей Афанасьевич,

пос. Черский, Якутия".

Телеграмма пришла в редакцию "Российской газеты" накануне ноябрьского климатического саммита в Глазго, где, по убеждению Зимова, готовилась "метановая атака" на Россию. О том, что вечная мерзлота начала таять и это сопровождается эмиссией метана, наш президент говорит давно. Но недавно о метане, как о страшной угрозе, заговорил и президент США. 19 октября в Washington Post вышла большая статья, в которой резкий рост атмосферных концентраций метана, наблюдаемый в последние годы, попытались "повесить" на газонефтяную отрасль России.

Да, сильный рост атмосферных концентраций метана связан с таянием нашей мерзлоты. Но авторы умело обошли стороной главное: виноваты в этом те, кто ради своих благ сжигает ископаемое топливо - в несопоставимых с Россией масштабах.

Зимов яростно вступился за державу. С цифрами и фактами. И пошел дальше возделывать свой парк.

Фото: Facebook "Плейстоценовый парк"