Суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятке вице-мэра Краснодара

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда столицы региона, заключившего под стражу обвиняемого в получении крупной взятки заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.

Отметим, что на момент задержания 42-летний высокопоставленный чиновник всего месяц успел проработать в этой должности.

Этот громкий скандал разразился в начале декабря прошлого года, когда силовики нагрянули в администрацию Краснодара с обысками. После проверки вице-мэр был задержан. Его обвинили в том, что он якобы получил полмиллиона рублей за попустительство по службе, а также брал деньги за согласование актов о выполненных работах. Первомайский районный суд по ходатайству следствия заключил Мавриди под стражу до третьего февраля.

Защита чиновника, не согласившись с таким решением, оспорила его. Это апелляционное постановление опубликовано на официальном сайте краевого ссуда. По мнению адвоката, недавнее назначение Мавриди на должность вице-мэра свидетельствует об "исключительно положительной оценке руководством города его профессиональных и личных качеств". Кроме того, в апелляционной жалобе указано, что "следствие не представило суду ни доказательств обоснованности обвинений в получении взятки", ни достоверной информации о том, что, оставаясь на свободе, чиновник может воспрепятствовать процессу расследования.

Однако Краснодарский краевой суд согласился с позицией районных коллег, которых убедили доводы следствия, посчитавшего, что избрание более мягкой меры пресечения помешает беспрепятственному расследованию дела. По данным суда, Кирилл Мавриди, который до назначения на пост вице-мэра занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, обвиняется в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей за попустительство по службе. Другие подробности расследования в апелляционном постановлении не приводятся. Таким образом, чиновник остался в СИЗО.

Как писала "РГ", декабрьские обыски в мэрии кубанской столицы были связаны не только с арестом вице-мэра. Буквально через пару недель после его задержания у правоохранителей появились вопросы к его непосредственному руководителю - главе администрации Краснодара Андрею Алексеенко, также успевшему проработать в своей должности чуть больше месяца.

Правда, в отличие от своего подчиненного, мэр (кстати, Алексеенко и Мавриди в свое время вместе работали в администрации Туапсинского района, а затем и края) отсутствовал на рабочем месте недолго, вернувшись в свое кресло уже к вечеру того же дня.

Однако обвинение в получении взятки в виде дорогостоящего охотничьего ружья от одного из застройщиков с него не снято. Информация об этом по-прежнему размещена на официальном сайте СУ КР по Краснодарскому краю. Как пояснил журналистам во время пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский, расследование этого уголовного дела "передано в центральный аппарат Следственного комитета России".