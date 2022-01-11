Роскомнадзор начал поиск единого измерителя аудитории в Рунете

Роскомнадзор должен выбрать организацию, которая будет отслеживать ежедневную аудиторию наиболее популярных сайтов Рунета. Измеритель должен предоставлять сведения об аудитории СМИ, новостных агрегаторов, интернет-версий телеканалов и других сайтов.

Компании-претенденты должны направить в Роскомнадзор все необходимые документы до 23 января 2022 года включительно. В пакет документов входит в том числе описание методики проведения исследований. Сам отбор должен состояться не позднее 18 февраля. А передавать измерителю данные об аудитории сайты начнут 1 марта. Особо отмечается, что международные организации, а также российские юрлица, доля иностранного участия в уставном капитале которых превышает 20%, принимать участие в отборе не смогут.

Информация, получаемая от единого измерителя, будет использоваться при реализации закона "о приземлении" иностранных IT-гигантов, для оценки компаний, включаемых в реестр аудио-визуальных сервисов, и при работе единого реестра интернет-рекламы, который должен начать действовать в сентябре 2022 года.