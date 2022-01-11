Skoda показала новый электрический кроссовер, но утаила главное

В конце января состоится мировая премьера Skoda Enyaq Coupe iV - электрического кросс-купе бренда. И автопроизводитель всячески старается заинтриговать новинкой. На этот раз было опубликован скетч автомобиля.

На самом деле скетч малоинформативен, потому что в случае превращения модели в кросс-купе основные изменения происходят с задней частью, а фронтальная остаётся такой же, как у "донора", - в данном случае это первенец электрической линейки Skoda - Enyaq iV. На скетче виден увеличенный наклон крыши и часть фонарей, а вот переформованной крышки багажника не показали.

Причём ранее Skoda опубликовала все характеристики Enyaq Coupe iV. Так, длина осталась практически без изменений - 4563 мм (+ 14 мм по сравнению с обычным Enyaq iV), высота - 1617 мм (+ 1 мм), ширина и колёсная база остались без изменений: 1879 и 2765 мм. Новая "корма" позволила снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на десять сотых - до 0.247, что положительно сказалось на дальности хода электрического кроссовера. Автономность кросс-купе при прочих равных на 15 км больше - 535 км по циклу WLTP.

Enyaq Coupe iV будет предложен в трёх версиях. В начальной кросс-купе оснащается 179-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 62 кВт•ч. Skoda Enyaq Coupe 80 iV представлен с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт•ч. Максимальный вариант - полноприводный Skoda Enyaq Coupe iV 80x, двигатели которого суммарно выдают 265 л.с., аккумулятор имеет ёмкость 82 кВт•ч.