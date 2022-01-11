Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.01.2022 11:20
Рубрика: Легковые авто

Skoda показала новый электрический кроссовер, но утаила главное

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

В конце января состоится мировая премьера Skoda Enyaq Coupe iV - электрического кросс-купе бренда. И автопроизводитель всячески старается заинтриговать новинкой. На этот раз было опубликован скетч автомобиля.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Дилер Skoda продает Kodiaq с велосипедом за 100 тысяч. Без него - никак?

На самом деле скетч малоинформативен, потому что в случае превращения модели в кросс-купе основные изменения происходят с задней частью, а фронтальная остаётся такой же, как у "донора", - в данном случае это первенец электрической линейки Skoda - Enyaq iV. На скетче виден увеличенный наклон крыши и часть фонарей, а вот переформованной крышки багажника не показали.

Причём ранее Skoda опубликовала все характеристики Enyaq Coupe iV. Так, длина осталась практически без изменений - 4563 мм (+ 14 мм по сравнению с обычным Enyaq iV), высота - 1617 мм (+ 1 мм), ширина и колёсная база остались без изменений: 1879 и 2765 мм. Новая "корма" позволила снизить коэффициент аэродинамического сопротивления на десять сотых - до 0.247, что положительно сказалось на дальности хода электрического кроссовера. Автономность кросс-купе при прочих равных на 15 км больше - 535 км по циклу WLTP.

Enyaq Coupe iV будет предложен в трёх версиях. В начальной кросс-купе оснащается 179-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 62 кВт•ч. Skoda Enyaq Coupe 80 iV представлен с 204-сильным мотором и батареей на 82 кВт•ч. Максимальный вариант - полноприводный Skoda Enyaq Coupe iV 80x, двигатели которого суммарно выдают 265 л.с., аккумулятор имеет ёмкость 82 кВт•ч.

#Skoda