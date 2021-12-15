Skoda рассказала, когда покажет Enyaq Coupe iV - рекордсмена по аэродинамике

Компания Skoda опубликовала тизеры купейной версии своей первой электрической модели - кроссовера Enyaq iV. Мировая премьера новинки запланирована на 31 января 2022 года.

В линейке Volkswagen есть два электрических кроссовера, аналогами которых являются Enyaq iV и Enyaq Coupe iV, - модели ID.4 и ID.5. И модели Skoda, и модели Volkswagen отличаются друг от друга линией крыши, оформлением задней части и опциональным оснащением - кросс-купе в "базе" оснащено богаче. Так, например, у купеобразного кроссовера Skoda в списке штатного оборудования есть панорамная крыша.

Размеры "Эньяков" разнятся только из-за "оперения": длина Enyaq Coupe iV больше, чем у обычной версии на 14 мм, и составляет 4563 мм, по высоте новинка превосходит на миллиметр - 1617 мм. Размер колёсной базы одинаковый - 2765 мм.

Форма кузова положительно повлияла на коэффициент аэродинамического сопротивления Cd, который был снижен с 0.257 до 0.247 - в компании отметили, что это рекорд для сегмента. Это в свою очередь увеличило запас хода на одной зарядке: с 520 км у обычного Enyaq iV до 535 км с одинаковой силовой установкой. Для сравнения, у ID.5 параметр равен 0.26.

Enyaq Coupe iV выйдет в трёх вариантах, а не в пяти, как Enyaq iV. Базовая версия Enyaq Coupe 60 iV оснащена одним электромотором сзади мощностью 179 л.с. и батареей ёмкостью 62 кВт•ч. У Skoda Enyaq Coupe 80 iV отдача двигателя увеличена до 204 л.с., а аккумулятор имеет ёмкость 82 кВт•ч. На вершине гаммы находится полноприводный Skoda Enyaq Coupe iV 80x мощностью 265 л.с.

Конкурентами семейства Skoda Enyaq iV станет Nissan Ariya, который выйдет с задержкой из-за дефицита микрочипов, Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

Фото: Пресс-служба Skoda.