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11.01.2022 18:01
Рубрика: Легковые авто

Спасти SsangYong от банкротства попытается стартап Edison Motors

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба SsangYong. Фото: Пресс-служба SsangYong.
Фото: Пресс-служба SsangYong.

Компания Edison Motors из Южной Кореи всё-таки получила судебное одобрение на приобретение SsangYong у индийского автопроизводителя Mahindra. Сумма сделки, по данным издания The Korea Herald, составляет примерно 260 млн долларов.

Фото: www.autohome.com.cn
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Купить SsangYong порывались многие, в том числе партнёр Chery, который грезит вывести китайские кроссоверы на рынок США. Однако, несмотря на плачевное состояние SsangYong, каждый кандидат тщательно рассматривался, и в случае сомнений по возможностям вывода автопроизводителя из кризиса отметался. Собственно, Edison Motors не стал исключением, и Государственный южнокорейский банк развития, являющийся основным кредитором SsangYong, потребовал у приобретателя не только чёткости намерений, но и детальный план по реструктуризации бизнеса компании.

Один из шагов оздоровления - продажа завода SsangYong в Пхёнтхэке почти за 800 млн долларов, которые смогут покрыть долги компании. Если реализация предприятия не состоится, то госбанк и Edison Motors вновь сядут за стол переговоров для обсуждения новых условий кредитования.

Edison Motors занимается выпуском электрических автобусов в Южной Корее. В планах компании - сделать из SsangYong производителя легковых электрокаров. Одна модель в арсенале компании есть - электрическая версия кроссовера Korando. Также SsangYong ведёт разработку нескольких внедорожников.