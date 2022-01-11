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Рубрика: Власть

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

Заявления Белого дома о дезинформации со стороны РФ по переговорам в Женеве вызывают только сочувствие. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве

В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" она оценила, в частности, заявление представителя Белого дома Джен Псаки.

- Мы слышали вчера заявления экспертов. В чем-то они были совпадающими с нами, в чем-то мы расходились в оценках. Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие, - циитирует РИА Новости ее слова.

Ранее в посольстве РФ в США подчеркнули, что Россия с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога.

Накануне итоги завершившихся в Женеве российско-американских консультаций по гарантиям безопасности прокомментировал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Как отметил сенатор, "это был диалог, а не два монолога".

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